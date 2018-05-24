遠傳NB-IoT網路全台佈建完成 攜光寶科推資產追蹤解決方案

遠傳 (4904-TW) 今 (24) 日宣布提前完成全台 NB-IoT 網路佈建，範圍涵蓋本島及金門、馬祖、澎湖、綠島等離島地區，同時攜手光寶科 (2301-TW) 合作推出 NB-IoT 解決方案，第一階段鎖定資產追蹤管理，可應用在貨櫃追蹤、物流追蹤、長照看護等領域需求。

遠傳指出，去年底啟動國內第一個 NB-IoT「物聯網生態圈」，目前成員已由原先 46 家業者增加至 75 家，且有近 300 家上下游軟硬體領域合作夥伴加入遠傳 NB-IoT 服務測試。

遠傳表示，與光寶科合作推出 NB-IoT 解決方案，第一階段鎖定資產追蹤管理，可應用於貨櫃追蹤、物流追蹤、長照看護等領域需求，同時已成功在遠傳 NB-IoT 網路上完成路測驗證，接下來雙方將合作打造更多各領域的ＮB-IoT 商用服務，共同推動國內物聯網產業發展。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，GSMA 最新報告指出，NB-IoT 將在 5G 扮演關鍵角色，遠傳物聯網生態圈成立半年來，成員與合作夥伴不斷增加，橫跨交通運輸、傳統 / 高科技製造、醫療照護、公共環境監測、民生消費與零售等產業。

他強調，和光寶在投入物聯網和智慧城市的發展上有共識，將透過雙方在硬體設備、傳輸和平台整合等各方面的互補與合作，可望帶進更多創新應用的商機。