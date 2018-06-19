外資大逃殺三大法人大賣224億元 大立光遭賣張數28個月新高

台股今 (19) 日因為美中貿易戰雙方追加課徵關稅項目，終場大跌 183.28 點，以最低點 10904.19 點作收，跌破 11000 點。三大法人部分，外資及陸資賣超 213.55 億元，外資自營商賣超 0.79 億元，投信買超 5.89 億元，自營商自營賣超 4.83 億元，自營商避險賣超 11.8 億元，合計賣超 224.29 億元。電金權值股見到外資全面砍殺，其中股王大立光外資賣超張數，創 2016 年 2 月以來 28 個月新高。

期貨部分，外資減碼多單 5728 口，淨部位多單跌破 4 萬口，來到 39189 口；投信加碼空單 901 口，淨部位空單來到 26550 口；自營商回補空單 3000 口，淨部位空單來到 2330 口，合計三大法人減碼多單 3629 口，淨部位多單為 10309 口。

外資今日賣壓集中在電金權值股，其中股王大立光遭外資賣超，創下 2016 年 2 月以來最大量，面板雙虎友達及群創也分居外資賣超第 1 名及第 3 名，連台積電及鴻海也遭外資賣超近 1 個半月新高，顯示外資賣壓相當沉重。

另外包括仁寶、緯創、彩晶、光寶科、中華電、亞太電、廣達、和碩、台達電、南亞科等，也遭外資賣超逾 3000 張。

金融股也是外資賣超重災區，包括元大金、新光金、中信金、玉山金、第一金、兆豐金等，外資賣超都超過 10000 張，台新金、合庫金、國泰金、華南金、富邦金、開發金、永豐金也均遭外資賣超逾 1000 張。僅國票金獲外資買超。

ETF 部分，外資則是連續 3 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也是連續 3 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 2 天買超，也是近 2 個月買超新高。

外資集中市場買超第 1 名為元大台灣 50 反 1，買超張數 16319 張，第 2 名富邦 VIX，買超張數 10016 張，第 3 名聯電，買超張數 9263 張，第 4 名中鴻，買超 8676 張，第 5 名宏碁，買超 8170 張。

外資集中市場賣超第 1 名為友達，賣超張數 58479 張，第 2 名華邦電，賣超 34495 張，第 3 名群創，賣超 29011 張，第 4 名鴻海，賣超 27385 張，第 5 名元大滬深 300 正 2，賣超 25921 張。

法人表示，一如預期，台股今日外資成為主要賣壓，尤其一口氣又出現超過 200 億元鉅額賣超，雖然仍低於今年 2 月 6 日單日賣超 313 億元，不過當日外資鉅額賣超是因美國將升息，現在也是先來升息，又來美中貿易戰，顯示外資對面對美國升息以及中美兩強之爭下的台股，還是有不小的憂慮，如果美中貿易戰持續盪漾，接下來美國還有 2 次升息動作，恐不利於指數防守年線。