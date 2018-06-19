台股盤後－美中貿易戰白熱化 大跌183點摜破萬一回測季線

台股今 (19) 日因為美中貿易戰雙方追加課徵關稅項目，國際股市一片慘綠，台股也難逃一劫，新台幣盤中一度大貶 1.2 角，市場擔憂外資資金流出，包括電金權值股全面重挫，台積電及鴻海跌破所有均線，大立光也跌破 5 日線及 10 日線，尾盤又出現賣盤摜殺，終場大跌 183.28 點，以最低點 10904.19 點作收，跌破 11000 點，成交值 1695.05 億元。

以中小型股為主的櫃買也同樣開低震盪走低，儘管終場跌幅一度小幅收斂，但仍不敵賣壓湧現，終場下跌 2.62 點，以 154.93 點作收，成交值 379.1 億元。

台股類股今天呈現跌多於漲，其中跌幅最重的是電子零組件類股，跌幅達 3.6%，光電、電器電纜跌幅也超過 3%，水泥、半導體，造紙、橡膠等跌幅也超過 2%，油電燃氣、其他類、其他電子、紡纖、汽車、金融、塑膠、航運等也逾 1%，資訊服務、生醫、玻陶、化學生醫、鋼鐵、化學、建材營造、食品、電腦設備等也均收黑。

至於逆勢抗跌的則僅有電子通路、貿易百貨、觀光等。

電子權值股是今天台股殺盤重心，尤其是電子三雄，台積電開盤就跌破所有均線，也拖累京鼎、界霖、強茂、矽力 - KY、福懋科、順德、茂矽、晶心科、日月光投控、迅杰、盛群、聯詠等跌幅也均超過 3%。

鴻海也因為旗下面板廠夏普大阪 10 代堺工廠遭遇大阪地震影響，部分機台停機，夏普股價創 2017 年以來新低，連在中國 A 股掛牌的 FII 也一度出現跌停，壓抑母公司鴻海以最低點 83 元作收，也跌破 5 月 24 日以來的反彈頸線。

而鴻家軍也僅有樺漢、中揚光及建漢相對抗跌，包括京鼎、瑞祺電通、台揚、群創、GIS-KY、廣宇、乙盛 - KY、亞太電、臻鼎 - KY、榮創、陽程等跌幅均超過 1%。

股王大立光更是大跌逾 5%，也是電子三雄中跌幅最重的，也拖累佳凌、華晶科、今國光、亞光、玉晶光、聯一光、先進光、新鉅科、光燿科等均下跌 1% 以上。

金融股也由金控股領跌，包括中信、元大金、新光金、兆豐金、第一金、華南金、玉山金、開發金、富邦金、台新金等，也均跌逾 1%。

不過被動元件及風電族群還是有買盤加持，其中被動元件智寶強勢漲停，九豪、鈞寶、佳邦、立敦、金山電也均收紅；風電族群則有世紀鋼及中鋼構亮燈漲停，亞力、新光鋼、台船、上緯投控、大同、華城等也相對抗跌。

分析師王信傑表示，台股今天主要是因為融資過高，在國際股市不穩的狀況下，市場出現殺低動作，也有回測季線的跡象，整體來看，今天的成交量接近 1700 億元，顯示市場主要還是法人出脫格局，季線能不能守住還要觀察，但是一旦失守，就有可能會回測年線，也就是 10700 點附近的支撐。