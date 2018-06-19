台股盤中—貿易戰升溫 最重挫逾180點跌破月線 力守10900點關卡

受到美中貿易戰再啟影響，美股周一走跌，拖累台股今 (19) 日開盤重挫，由台積電領軍下殺，指數跌破 11000 點大關，並失守月線支撐，加上大立光、鴻海等大型權值股表現疲弱，金融股也未能扮演撐盤角色，指數跌幅持續擴大，盤中一度大跌逾 180 點，力守 10900 點關卡之上，預估今日成交量約 1800 億元。

台股今日下挫 78.07 點、11008.77 點開出後一路下挫，盤中最低來到 10905.72 點；櫃買市場則以 157.30 點開出後持續下挫，盤中最低來到 155.72 點。

從蘋概三雄表現來看，大立光為三雄中表現最弱勢者，早盤開低震盪走低，盤中下挫逾 4%、來到 4400 元，跌破五日線；鴻海則是下挫 2%、來到 83.3 元；台積電盤中下挫 2.6%，來到 225 元。

今日盤面以中小型個股題材表現為主，離岸風電風場競標申請將於今日截止，相關概念股受惠離岸風電題材，股價逆勢走揚，世紀鋼盤中直奔漲停價 69.5 元鎖住，收復月線，上緯投控則逆勢大漲超過 8%，亞力也大漲逾 5%，華城、新光鋼上漲超過 3%，永冠 - KY 也上揚逾 1%。

新光鋼相關權證。資料來源：鉅亨網整理

LED 族群今日各擁題材，表現相對大盤強勢，光磊受惠下半年將有新產能加入，盤中大漲逾 8%；東貝將辦理 12 億元現增，買盤湧入，盤中也有超過 7% 的漲幅；宏齊大漲超過 4%；隆達、佰鴻等均上漲逾 2%。

以族群來看，觀光族群最為強勢，上漲約 2.3%，其次為百貨與電通族群，表現最為弱勢的為光電、水泥與半導體類股；櫃買市場全數翻黑，僅電子零組件族群相對強勢，表現最弱勢的為紡織與網通族群。

分析師指出，台股今日受到電子族群大幅回檔影響，指數下殺重挫，且站上 11000 點關卡後，高檔壓力難以克服，若要佈局台股仍以具基本面題材的公司為主，可關注周五 (22 日) 將舉行股東會的鴻海後市展望。