〈名師解盤〉美中貿易戰動態紛擾影響有望遞減 暑假概念股將成短線指標

台股上周呈現兩種盤勢，上半周指數陷入高檔整理，下半周因為美國升息次數將增加，加上又有富時指數權重調整，指數出現劇烈震盪，單周指數下跌 68.95 點。展望本周，法人表示，最大的變數還是美中貿易戰，儘管美中雙方並沒有將關鍵產品列入清單，但貿易戰的紛擾仍將會影響台股，不過美國一旦遇到自身利益遭衝擊，就會降低貿易戰力道，因此短線先看暑假概念股，包括食品、遊戲等，將是資金追逐的強勢指標。

分析師陳龍表示，台股上周五尾盤有機會急拉，但是這是因為富時指數權重調整，預料本周並不會再出現急拉，至於面對美中貿易戰，最大的受害族群將是出口類股，不過包括食品、遊戲等類股，因為是以內需市場為主，加上有旺季效應，將是短線資金回流指標。

分析師許博傑表示，現在也開始進入除權息旺季，由於外資可能參加除權息，或是不想除權息而賣出股票，因此可以觀察新台幣升貶，如果新台幣貶破 30 元大關，就要注意外資資金是否有落跑的動作。

分析師林隆炫表示，全球股市大多是都是從年初整理到現在，現在已經進入尾聲了，而本周剛好就是第 21 周的轉折周，整體來看，包括美國、歐洲及陸股，有機會出現最後探底。

至於台股，林隆炫表示，台股的中段整理已經完成，從月線角度，台股之前因為歐債危機，指數跌到 6609 點，然後經過打了三隻腳後，一路漲到 9500 點，回檔到 8500 點，繼續再拉到 10014 點，其中從 6609 點到 8500 點，剛好就是 34 個月。現在台股從 7203 點開始，也是打了三隻腳後，再一路拉到 11270 點，現在 6 月的台股，也剛好是第 34 個月。

對於貿易戰，林隆炫表示，商人的天性，就是絕對不會傷害到自己的利益，因此川普的底線，就是要保護美國的利益，一旦美國利益受到傷害，貿易戰自然就玩不下去。

如果投資人如果看好台股行情仍有機會續攻，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如台股指群益 79 購 01(075779-TW)、台股指麥證 81 購 02(079110-TW)、台股指元大 7C 購 07(078871-TW) 等。