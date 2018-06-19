日圓本應就日銀鴿派立場而走弱 卻因美中貿易戰激化有撐

市場此前預期，日圓將因日本央行保守的貨幣政策而走弱，但在美中貿易戰急劇升溫之際，交易員認為貿易戰的隱憂比日本央行現狀更加重要，日圓反而相對持穩。

在上週五美中雙方互相祭出 500 億美元的加徵關稅清單後，週一 (18 日) 晚間美國總統川普宣布已要求美國貿易代表研究另外 2000 億美元加徵 10% 關稅清單，以回應中國的「報復」舉動；而中國商務部也不干示弱，發布公告宣稱奉陪到底。貿易大戰的擔憂加深衝擊全球經濟成長的隱憂。

日圓不僅是貨幣，它更是波動性和不確定性時期全球最受歡迎的避險資產之一。ING 外匯策略師 Viraj Patel 指出，「美中之間的關稅爭執通常意味著該買進日圓了。」隨著檯面上以牙還牙的貿易措施一一出現，「預計美元兌日圓走強的趨勢將失去動力。」

美元兌日圓走勢近日維持小幅波動，但考量到中央銀行的背景，這種走勢值得注意。

在所有情況相同的環境下，鴿派的中央銀行應該會引導貨幣走低，並在今年初就將通膨預期降低，日本央行在這方面似乎做得更徹底，進一步延後了貨幣緊縮的目標。日本央行被普遍認為是主要發達市場中最鴿派的中央銀行，相對於美國聯準會，聯準會繼續採取緊縮政策，自 2015 年 12 月以來已連續 7 次上調利率，並開始縮減在金融危機之後獲得的大幅模資產負債表。

Brown Brothers Harriman 分析師在報告中表示，「調查表明，絕大多數市場參與者預計，在評估 2019 年 10 月新銷售稅施行的影響後，日本央行直到 2020 年都不會採取任何實現貨幣正常化的措施。」

經紀公司 XM 分析師 Andreas Georgiou 指出，「日本央行似乎短期內不太可能考慮改變其刺激計劃，從相對利率孤立的角度來看，這是一個反映日圓走軟的因素，尤其是對於像美元這樣的政策正常化的國家貨幣。」

聯準會上週三將利率上調 25 個基點至 1.75-2%，進一步擴大美國和日本之間的利差，市場參與者預計美元兌日圓匯率走強。