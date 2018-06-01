日本央行三個月來首次縮減購債規模 日元不升反跌

日本央行周五宣布，5 到 10 年期的日本公債的購買規模將縮減 200 億日元，從 4500 億減少到 4300 億日元，這是三個月來首次。

此消息一出，日本 10 年期公債殖利率上升 1.5 個基點至 0.045%，日元下跌，日本股市反彈。

實際上，日本央行此次宣布削減公債購買規模後，日元的反應與前兩次相差甚遠。1 月 9 日，日本央行削減 10-25 年期公債和 25 年期以上公債購買規模，各 100 億日元，導致日元連升 6 天。2 月 28 日，日本央行 25 年期以上公債購買量下降，日元連續 3 天攀升。

日本巴克萊證券利率策略師 Naoya Oshikubo 表示，投資者對日元升值態度仍然很謹慎，義大利政治動盪引發的過度避險情緒似乎有所減弱，這可能是日本央行決定削減購債規模的部分原因。

他還表示，日元對日本央行的突然之舉反應有限，可能為日本央行進一步削減購債規模鋪平道路。

Jefferies：現在是買入日股的好時機

東證股價指數周五微漲，但是自今年 2 月初以來，已經連續兩周每周都下跌。根據東京證券交易所的數據，外國投資者在 5 月 21 日至 25 日連續第三周是日本股市的凈賣家。

但是 Jefferies 日本有限公司仍然認為，現在是買入日本股票的好時機。儘管日本首相安倍晉三被一系列醜聞纏繞，面臨下台的危險。Jefferies 稱：

雖然安倍政府 2012 年上台後，日經指數翻了一倍多，但是目前估值「仍然合理」，貨幣和財政政策可能會持續數年，公司治理改革應該會導致市場隨著時間推移「重新估值」。

日本經濟新聞社和東京電視台 5 月 25-27 日進行的民意調查顯示，安倍內閣的支持率為 42%，比上月略降 1%，但是不支持率上升到 53%，創 2012 年第 2 屆安倍內閣上台以後新高；不支持率連續 3 個月超過支持率，也是第 2 屆安倍內閣上台以來首次。

但 Jefferies 表示，即使安倍下台，日本自民黨也可能繼續執政，因為」反對派並不團結，大部分都被認為軟弱無」。這將導致安倍經濟學得到延續，增強股票經紀人牛市的呼聲。