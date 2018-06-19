〈每日外資外匯觀點〉三大投行同聲唱衰澳幣、歐元兌瑞郎目標價遭降

三大投行同聲看空澳幣

摩根士丹利表示，考慮本週做空澳幣兌日圓；花旗也將做空澳幣兌美元；澳新銀行也對澳幣兌美元抱持溫和看跌的觀點。

摩根士丹利認為，在中美貿易戰風險拉高下，G10 貨幣中，澳幣最易受到攻擊，建議做空澳幣兌日圓目標價設於 78；停損價位則設於 84.2。

澳幣兌美元目前已進行修正，花旗表示，目前看來仍須進行進一步修正，尤其近期澳幣空單開始快速增加，預期走勢將受壓抑，目標價設於 0.7225，停損價位設於 0.7335。

澳新銀行也認為，澳幣目前缺乏上漲的利多題材，從國內經濟數據來看，尚不足以支持澳洲央行升息的預期；貿易戰緊張情勢若升高，恐將傷及澳幣上漲，因此對澳幣兌美元的前景，抱持策略性溫和走跌的看法。

澳幣兌美元日 K 線圖。

荷蘭合作銀行預期歐元進一步走弱

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 認為，歐元淨多單部位僅從 89236 降至 88225 口，降幅雖有限，但上週歐元兌美元遭受重創，創下近年來單日最大跌幅，隨著歐元和美元利差擴大，及德國政治不確定風險加劇，預期歐元將進一步走弱。

歐元兌美元日 K 線圖。

丹斯克銀行下調歐元兌瑞郎目標價

丹斯克銀行 (Danske) 表示，瑞士央行仍然需要避免歐元兌瑞郎走低，幾乎沒有空間「正常化」政策。

由於義大利債務風險溢價已經計算在內，歐元兌瑞士法郎受壓抑，加上歐洲央行對升息時程提前的猶豫，因此未能突破瑞士央行希望的 1.20 之上，預期歐元瑞郎短期內仍將低於 1.20；但隨著負利率時代走向尾聲，仍將逐步走高至 2019 年。

此外，丹斯克銀行並下調近期歐元兌瑞郎的目標價，1 個目標價由 1.19 降至 1.16；6 個月目標由 1.21 降至 1.16。