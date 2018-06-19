〈貿易戰升溫〉陸商務部強勢回應川普2000億美元新關稅清單：將採強力反制

為回應中國報復美國的關稅政策，美國總統川普表示，計畫對額外 2000 億美元中國商品徵稅。今 (19 日) 中國商務部發表回應指出，如果美方失去理性、出台清單，中方將不得不採取數量型和質量型相結合的綜合措施，做出強有力反制。

中國商務部發言人指出，美國極限施壓和訛詐的做法，背離雙方多次磋商共識，也令國際社會十分失望。

發言人說，美方發起貿易戰，違背市場規律，不符合當今世界發展潮流，傷害中美兩國人民和企業利益，傷害全世界人民利益。中方的應對既是為了維護和捍衛國家和人民利益，也是維護和捍衛自由貿易體制，維護和捍衛人類共同利益。

美國上週宣布對中國進口的 500 億美元貨品，加徵 25% 關稅的清單，並將在 7 月 6 日起課稅，涉及 340 億美元貨品。中國隨即表示作出同等反擊，並在同日實施。

中國商務部今天也公布，初步裁定原產於美國和日本的進口氫碘酸產品存在傾銷，令中國氫碘酸產業受到了實質損害，決定對原產於美國和日本的進口氫碘酸產品實施保證金形式的臨時反傾銷措施。

商務部宣布，2018 年 6 月 23 日起，進口經營者在進口原產於美國和日本的氫碘酸產品時，應依據裁定所確定的各公司傾銷幅度 (41.1%-118.8%) 向中華人民共和國海關提供相應的保證金。