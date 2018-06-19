〈貿易戰升溫〉對台GDP衝擊竟大於中美 影響約1%

美國貿易代表辦公室 15 日在美國總統川普的指示下，發布提高對中國關稅的清單，北京方面也宣布將祭出等值關稅貿易報復，貿易戰烽火再起，究竟影響層面有多大？元大寶華綜合經濟研究院今 (19) 日對此指出，短期效果有限，但長期影響難以評估，真正的問題不在當前貿易戰的影響，而是「未來不確定性」，並指出對台灣經濟成長 (GDP) 的影響程度大概在 1% 上下，大於對中國、美國 GDP 的影響數。

元大寶華說明，這場貿易戰的實質影響從 GDP 量體來看，500 億美元對中國來說相當於 GDP 的 0.35%，而事實上，中國的廠商還可透過出口到美國以外的國家來減輕美國關稅的傷害，因此實際上的影響還可能更小。

美國方面，由於美國經濟規模更大，若問題僅停留在這 500 億元的關稅上，對 GDP 的直接衝擊也不會超過 0.2%。

因此，元大寶華強調，真正的問題不在當前貿易戰的影響，而是「未來不確定性」。由於美國總統川普已經明言表示，若中國採取報復行動 (實際上中國已經於 6 月 15 日提出)，美國會考慮更大的關稅行動，如此一來，全球經濟將會受到更大的衝擊。

元大寶華表示，未來的不確定性不只是中美貿易，還包含美國和其他主要國家的貿易活動，其中，加拿大、墨西哥將首當其衝，其次是積極參與全球供應鏈的國家，包含印尼、南韓和台灣，對經濟成長的影響程度大概在 1% 上下。