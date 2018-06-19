中國人行實施逆回購+MLF 應對貿易戰升級

中國央行今天 (19 日) 進行本月第二次 MLF (中期借貸便利) 操作，規模人民幣 2000 億元，中標利率 3.3%，與上次持平。此外，還實施人民幣 1000 億元逆回購，在公開市場「放水」。

由於中美貿易戰一觸即發，外部環境趨向惡化，造成中國經濟面臨的風險加大，分析人士認為，人行此時加碼 MLF 投放，維持穩定用意明顯。

不過在今天的 MLF 操作之後，部分人士認為，這使得短期內降準的機率下降，說明未來人行的流動性調控，將倚重於逆回購 + MLF 組合。

德國商業銀行中國首席經濟學家周浩，目前是因為外部環境混亂，先穩定內部。但中國經濟面臨不少風險，若走弱速度超出預期，貨幣政策也不得不進一步鬆動，屆時降準的機會就會增加。

美國總統川普上週五宣布，對 500 億美元從中國進口商品加徵高額關稅，在北京回應對等的關稅之後，川普週一再威脅，可能對 2000 億美元的中國商品加徵 10% 關稅，中美對立再次升級。

中國商務部週二強勢回應，如果美方失去理性，中方將不得不採取數量型和質量型相結合的綜合措施，做出強有力反制。

中國債市週二早盤在避險情緒升溫，以及央行 MLF 操作支撐下，10 年國開活躍券 180205 殖利率小幅下挫，報 4.37%，較上週五微降 1 個基點，10 年國債則基本持穩。交易員指出，對降準預期下降，一定程度壓抑多頭走勢，因此殖利率下降程度有限。