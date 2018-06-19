京東公布618最新戰績 股價追隨大盤迴落小幅收漲

6·18 這天京東雙喜臨門。

據京東最新公布數據，截至 6 月 18 日 24 點，6 月 1 日以來京東全球年中購物節累計下單金額達 1592 億元，已出庫訂單金額年增率增長超過 37%，自營訂單實現當日達或次日達占比超過 90%。

此前截至 6 月 17 日 14 點 40 分，京東年中下單金額已突破 1199 億，超過去年購物節紀錄。

同在 6 月 18 日，京東官網宣布，谷歌將以 5.5 億美元現金投資京東，雙方將結成廣泛的戰略合作夥伴關係。

公告發布後，美東時間 18 日美股盤前，那斯達克上市的京東股價逆轉上個交易日、6 月 15 日跌勢，盤前漲幅一度超過 5%、接近 45.80 美元。18 日當天，京東高開約 3%，盤初隨著美股大盤走低，漲幅迅速收窄到 2% 左右。

截至最近一次更新，京東股價回吐盤初多數漲幅一度轉跌，跌幅曾達 0.3%，但此後又小幅反彈，最終收漲 0.39%。谷歌母公司 Alphabet 的股價則絲毫未受大盤影響，保持漲勢，收漲 1.84%。

京東公告指出，Google 和京東計劃在全球提供融合的零售解決方案，結合京東在供應鏈和物流領域的專業能力，與 Google 的強大的技術優勢，雙方將探索下一代零售基礎設施解決方案，為消費者提供更有價值、個性化、流暢便捷的購物體驗。

京東計劃優選一系列高品質商品，通過 Google Shopping 在包括美國、歐洲在內的多個地區展開銷售。

根據協議，Google 將收購 27106948 股新發行的京東 A 類普通股，發行價為每股 20.29 美元，相當於每 ADS 40.58 美元，比周五收盤價折價約 6.9%。該價格是由過去十個交易日根據交易量的加權平均價格得出。

截止 2018 年 2 月 28 日，京東擁有 2,407,975,132 股 A 類普通股，460,631,551 股 B 類普通股，一共持有 2,868,606,683 股，此次發行新股後，總股份將增加至 2,895,713,631 股。

以此計算，谷歌將持有京東 0.93% 股權。

截止 2018 年 2 月 28 日，京東主要股東及投票權結構為：

京東集團 CEO 劉強東持有京東集團 15.5% 股權，擁有 79.5% 的投票權。

騰訊旗下 Huang River Investment Limited 持有京東集團 18% 的股權，擁有 4.4% 的投票權。

沃爾瑪持有京東集團 10.1% 的股權，擁有 2.5% 的投票權。

京東員工持股平台 Fortune Rising Holdings Limited 持股為 1.4% 股權，擁有 6.7% 的投票權。