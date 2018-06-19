亞洲、歐洲、美國……全球股市全線重挫

避險情緒再升溫，全球股市集體下挫。

美股期貨方面，道指期貨延續晨間跌勢，午後跌幅持續擴大，現跌 1.5%，標普期貨、納指期貨分別跌 1.3% 和 1.2%。

歐洲股市全線低開後維持低位震盪。截至目前，歐洲 STOXX 600 指數低開 0.6% 後跌幅持續擴大，現跌 1.4%，英國富時 100 指數跌 0.6%，義大利富時 MIB 指數跌 0.9%，法國 CAC 40 指數跌 1.2%，西班牙 IBEX 指數跌 1.4%，德國 DAX 指數跌 1.5%。

亞洲股市方面也近全線收跌。香港恆生指數收盤跌 2.8% 至 29,468.15 點，至 2 月份來新低，並創四個多月來最大單日跌幅。

A 股現千股跌停，滬指午後險守 2900 點，收創 2016 年 6 月以來的新低，單日跌幅為逾四個月最大。

其他亞洲主要市場方面，日本日經 225 指數收跌 1.8%，報 22278.48 點。韓國首爾綜指收跌 1.6%。澳洲 ASX200 指數開盤大幅拉升後迅速下挫，最終小幅收跌 0.03%。

此外，恐慌情緒蔓延市場，推動傳統避險資產日元、黃金、公債價格上漲。

午後，中金所 10 年期公債期貨漲幅大幅拉升，最大一度漲超 0.5%，至兩個月高位。

此前美方威脅將針對價值 2000 億美元的中國商品制定徵稅清單，中國方面回應稱將作出強有力的反制，導致全球避險情緒急劇升溫。