唐家成：事前監管及執法皆重要

證監會去年起採取前置式及實時監管方針，冀及早介入違規事件，以防患未然。惟新監管方針引來不少市場批評聲音，指該會權力愈來愈大，甚至影響到港交所(00388-HK)的前線監管角色，認為證監會只要繼續專注於執法即可。

證監會主席唐家成稱，監管機構不能只靠一味執法，事前監管也同樣重要，事前監管及事後執法兩者屬相輔相成，「只靠執法已經太遲，我們有責任不讓第二間壞公司再來。」

唐家成未有回應港交所主席史美倫早前接受本報訪問時提到，證監會責任應重於執法的說法。他僅稱，若只單靠執法，未必能有效地保障投資者的利益，「執法一來是可以懲罰違反者，二來能給予市場訊息，即是你若在香港犯規，證監會是會捉你的……但執法已經是後一步，投資者已蝕了錢，好多錢已經補不回來。」

改革上市規則勢增風險

隨着港股引入同股不同權及無收入生物科技企業，該等新興企業在股權架構及營運模式上所帶來的風險，均普遍高於傳統的企業，令監管機構在事先把關及事後執法變得更加重要。

唐家成表示，香港決定開放上市規則，同時意味着會引入更多風險，強調這是不能避免的現象。他指出，若要完全杜絕壞公司進場，對監管機構而言反是最容易辦的事，只要將上市門檻提到極高即可，但這樣就會扼殺社會要求推動高科技及新經濟發展的聲音。

他不諱言，日後在市場上一定會見到有失敗的新經濟企業，可是，若因擔心失敗而閉關自守，或會令香港錯失機會，特別是過去已有不少大型國企來港上市，香港要繼續保持有大型新股來港上市的浪潮，則要靠新經濟企業；現時更重要是在監管及發展間取得最好的平衡，「我們(證監會)盡了責任，公布出這一套在我們範圍內可接受的監管機制。」

智能手機生產商小米集團將於下周招股，料成為香港首間同股不同權企業，市場亦預期愈來愈多新興企業會陸續來港上市。觀乎近期投資者對新經濟企業極為熱情，唐家成呼籲投資者要明白及接受新興企業有其風險，不是每間新興企業均能取得成功，投資者不應輸打贏要，「你(投資者)不能永遠都是贏、贏到盡，冇得贏到盡的。」

來源：信報

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