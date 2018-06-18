華為公司發公開信回應澳大利亞指責：沒有事實基礎

6月18日消息，據外媒報道，中國電信設備制造商華為日前對澳大利亞聲稱其構成安全風險的說法展開反擊。華為向澳大利亞政府發出公開信，稱這種觀點「過於片面」。

華為澳大利亞主席約翰-洛德（John Lord）和兩名董事在致澳大利亞政府的公開信中稱，「最近圍繞著中國問題的公開評論，提到了華為和華為在澳大利亞扮演的角色，引發了一些關於安全顧慮的詳查」，「在這些評論當中，許多都過於片面，沒有以事實為基礎。」華為在周一把這封發送給澳大利亞政府的公開信提供給了部分媒體。

華為在這封上周五發布的公開信中堅稱，該公司是一家獨立公司。「在我們開展業務的170個國家中，我們會遵守每一個國家的法律和準則。否則，我們的生意一夜之間就會結束，」這封公開信稱。

最近幾周，隨著澳大利亞準備宣布大規模部署5G移動通信網絡，有關華為的猜測開始增多。澳大利亞有媒體報道稱，該國情報機構建議不要把華為納入5G設備供應商名單。與美國一樣，澳大利亞國內同樣有人擔憂采用華為的電信設備可能危及到其國內安全。

華為澳大利亞高管在信中還強調了該公司在英國、加拿大和新西蘭的5G投資，稱上述國家的政府已接受評估華為技術的提議，以確保該公司遵守網絡安全協議。他們還表示，華為已提議在澳大利亞修建一座評估和測試中心，「確保對華為的設備進行獨立認證。」

澳大利亞政府在2012年以國家安全為由禁止華為為該國投資額達490億澳元的國家寬帶網絡（National Broadband Network）供應設備。今年6月，澳大利亞政府批準為所羅門群島鋪設4000公裏網絡光纜的項目。據悉，所羅門群島此前已將該項目交給華為，該項目將自悉尼鋪設海底光纜至所羅門群島，為該國家提供高速網絡支持。

《澳大利亞金融評論》上周報道說，澳大利亞政府很快會宣布華為將被禁止參與5G網絡競標。澳大利亞司法部長隨後拒絕確認或否認該報道，但表示正在全力評估5G網絡競標參與者，稱任何涉及關鍵基礎設施的合同都會考慮國家安全問題。

新浪財經 責任編輯：劉萬里 SF014

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