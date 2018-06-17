貝因美(002570-CN)回覆深交所問詢函 經銷商持股數量和金額未定

作為全國最大的嬰幼兒奶粉品牌，貝因美(*ST因美)(002570-CN)似乎總是無法走出多事之秋。近日，該公司發布公告稱部分經銷商存在持股意向，但隨後便收到深交所關註函。

*ST因美於本月11日在一份公告中稱，該公司收到部分經銷商的持股意向函，「基於對公司未來持續穩定發展的信心，為實現企業長遠發展與自身利益的充分結合」，部分經銷商擬與相關專業管理機構簽訂管理協議，以合法方式取得公司股票。

*ST因美沒有給出持股計劃的具體細節，也未披露擬參與持股計劃的經銷商名稱，只是表示將與相關經銷商商討具體細節，並分析該持股計劃的可行性。

這是*ST因美在主營業務大幅虧損後用以扭轉局面的最新舉措。不過，這一舉措公布之後，監管機構在很短的時間內就表達了關註。

深交所6月12日發布關註函稱，*ST因美需要說明持股意向函的具體內容，包括但不限於經銷商名稱、擬持股數量、金額、資金來源、時間安排、持股方式、途徑等，同時還需要披露經銷商與公司是否存在關聯關系。

深交所還稱，*ST因美的上述公告缺乏實質內容，並且尚未分析持股計劃的可行性。該交易所要求*ST因美詳細說明公司在現階段披露公告的原因、合理性與合規性，並結合具體的規則依據說明公告所述事項是否屬於必須披露的重大事項，是否存在「忽悠式」披露並借此炒作股價的情形。

*ST因美6月16日發布公告對深交所的關註函進行了回覆。公告稱，公司共收到8家經銷商的持股意向函，經銷商一致表示基於對當前資本市場形勢的認識、對公司價值的合理判斷和對公司未來持續穩定發展的期望，有意持有公司股票，實現互利共贏。

*ST因美稱，目前有關持股數量、金額、時間安排尚未形成具體方案，來函的8家經銷商與公司均沒有關聯關系。

今年5月份，*ST因美召開董事會，選舉謝宏為公司董事長。謝宏為*ST因美創始人，原本深居幕後，但是最近在公司業績大幅下滑的背景下覆出。

此前謝宏在接受媒體專訪時表示，2018年公司的當務之急是保殼，扭虧為盈。根據該專訪，謝宏承認*ST因美2013年之後的業績下滑與渠道有關。

*ST因美原本因為品質過硬，享受到了足夠多的品牌溢價紅利，但搶占市場的代價是高昂的渠道費用。隨著時間推移，消費者對國產奶粉的選擇變多，在消費升級的背景之下，公司的優勢逐漸喪失。*ST因美在2013年遭反壟斷調查後產品全線降價，導致毛利減少，無法覆蓋曾經的渠道費用，渠道商利益受損，雙方關系陷入僵局。

6月15日收盤，*ST因美跌2.19%，至4.92元。此前國家市場監督管理總局發布對*ST因美 、 伊利 、 聖元 、 多美滋 、三元食品公司等6家乳品企業食品安全生產規範體系檢查情況的函，其中*ST因美存在采購添加劑品類不合要求的情況，被要求進行整改。

來源：界面新聞

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