兩融余額五連降 分析師：A股已到底部將迎來反彈

本周，滬指震蕩摸底行情仍未結束。大盤的持續低迷使得融資客熱情日漸消退。Wind數據顯示，兩融余額遭遇五連降。截至6月14日，兩融余額為9739.07億元，較上周最後一個交易日減少44.61億元。

本周資金面仍不容樂觀，主力資金出逃節奏有所加速。Wind數據顯示，本周五個交易日主力累計凈流出額為625.63億元，較上周增加98.10億元。

根據界面新聞統計，剔除尚未開板的新股外，本周共計45只個股連續五個交易日獲主力資金持續凈流入，較上周環比減少11只；而連續五個交易日遭主力資金凈流出的個股數量為639只，較上周增加159只。

統計數據顯示，本周獲主力資金持續凈流入且五日累計凈流入額超過1億元的個股有5只。分別為新鋼股份(600782-CN)、潞安環能(601699-CN)、名雕股份(002830-CN)、華僑城A(000069-CN)、外運發展(600270-CN)，其五個交易日累計凈流入額分別為2.49億元、1.12億元、1.07億元、1.01億元、1.01億元。

從股價走勢來看，本周主力資金持續凈流入個股中，共計22只個股股價上漲，周漲幅超5%的個股共計6只。這其中，雲南城投(600239-CN)、新鋼股份、柳鋼股份(601003-CN)漲幅居前，本周分別累計上漲13.53%、9.18%、6.41%。

在本周主力資金持續凈流出個股中，共計有76只個股累計主力資金凈流出額超過1億元，較上周環比減少61只。其中，五個交易日累計凈流出額超過2億元的個股共有21只。恒瑞醫藥(600276-CN)、摩恩電氣(002451-CN)、萬華化學(600309-CN)遭主力大幅拋售，累計凈流出額分別為7.99億元、6.94億元、6.39億元。

在本周主力資金持續凈流出個股中，共計有617只個股股價遭遇下跌。周跌幅超過10%的個股共計153只，較上周大幅增加118只。這其中，金力泰(300255-CN)、摩恩電氣、新華錦(600735-CN)跌幅居前，本周分別累計下跌41.00%、37.23%、34.14%。

A股市場是否已經到了底部區域？抑或繼續下探至3000點以下？對於後市判斷，中銀國際首席策略分析師陳樂天認為，目前風險重估已經結束，市場已經處於底部。「由於資產價格已經充分反應了悲觀的一致預期，隨著政策邊際方向的可能變化，我們認為市場將會迎來上漲，建議投資者可以積極樂觀。」

此外，他認為，在接下來的反彈行情中，率先受益的將會是金融地產板塊。其次，周期板塊遭殺跌，但實際上周期股業績並沒有大的下滑，因此具有較高的配置價值。最後，對於成長股和估值合理的消費股，投資者可重點關註一些被錯殺的優質標的。

來源：界面新聞

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