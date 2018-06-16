13天閃電過會？小米集團CDR上市申請6月19日上會

6月14日，證監會官網發布了經過更新的小米集團公開發行存托憑證招股說明書。

據證監會最新披露，小米集團公開發行中國存托憑證(CDR)的申請將在6月19日，即端午小長假後的第一個工作日進行。

如果順利過會，中國資本市場從申請到過會的紀錄將被縮短至13天。此前，富士康創造了IPO（首次公開發行）從申報到過會的最短時間——36天。

據證監會的官網顯示，6月19日當天，將召開兩場發審會，其中第88次工作會議將審議小米集團公開發行存托憑證的申請，這也是中國資本市場第一次審核存托憑證的發行。

此前的6月11日，證監會官網披露了小米集團於6月7日報送的小米集團公開發行存托憑證招股說明書。

6月14日，證監會官網發布了經過更新的小米集團公開發行存托憑證招股說明書，該份申報稿為6月14日當天報送。

與此同時，證監會海披露了對小米集團CDR申請的反饋意見，在共長達30頁共計2.4萬字的反饋意見當中，共設有84個大問。

值得注意的是，就在證監會披露小米集團CDR上會時間之前，滬深交易所披露了關於試點創新企業股票或CDR上市交易實施辦法及相關規則，這與當前A股一致，沒有資產限制，不同的是允許AB股同股不同權，但不能濫用。而且創新企業未盈利前董監高和大股東不能減持。

小米CDR招股書最新披露，本次擬發行B類普通股股票，作為擬轉換為CDR的基礎股票，“占CDR和港股發行後總股本的比例不低於7%。”不過，小米還是沒有披露CDR融資金額。

小米集團自稱是一家以手機、智能硬件和IoT為核心的互聯網公司。

小米集團主要的收入來源依然是智能手機銷售，不過，這項收入的占比在下降。

根據招股書，小米集團2015年度的智能手機收入為537億元，占總收入的比例為80%；到了2017年，小米集團的智能手機收入為805億元，占總收入的比例則下降到了70%。

根據招股書，小米集團2017年收入1146億元，同比增長67.5%；但虧損也高達439億元。

關於近年來巨額虧損的問題，小米集團在招股書中解釋稱，由於可轉換可贖回優先股的會計處理，要以公允價值變量計入當期損益的金融負債核算，公司估值上升導致優先股價值相應上升，使得公允價值變動損失巨大。

澎湃新聞記者 徐宏文

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