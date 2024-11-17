蘋果搶攻OTC助聽器掀產業變革 台廠布局130億美元市場商機
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-17 09:40
在美國 FDA 取消助聽器需醫生處方的規定後，加上蘋果 AirPods Pro 2 獲准作為非處方（OTC）助聽器，為助聽器市場帶來變革，令外界看好 OTC 助聽器潛力，台聲學供應廠東科 - KY、美律有望從中受惠。
AirPods Pro 2 將透過 Apple Health 應用程式提供臨床驗證的聽力測試，只需 5 分鐘即可完成測試並自動校準，大幅簡化傳統助聽器的配戴流程。由於售價僅 249 美元，遠低於傳統市場，並打破過去必須經由診所通路購買的慣例。
蘋果預計於 2024 年秋季在美國、德國、日本等 100 多個國家推出這項功能。儘管台灣仍未正式開放相關服務，但美國銀行指出，全球助聽器市場擁有 130 億美元的商機，再加上世界衛生組織統計全球約有 15 億人患有聽力損失，市場潛力備受矚目。
台灣聲學廠商已積極布局，美律 (2439-TW) 總裁黃朝豐表示，公司已進入全球六大助聽器品牌之一的供應鏈，憑藉電聲產業的領先技術及價格優勢，看好 OTC 助聽器前景。美律今年營收估突破 400 億元，下一階段目標挑戰 600 億元，助聽器將是重要成長動能。
東科 - KY (5225-TW) 執行董事張東益指出，公司已取得 ISO13485 醫療器材製造認證，目前透過澳洲上市公司 Audeara 打入診所通路，並積極協助 Audeara 打入全球最大助聽器廠商 WS Audiology 的供應鏈。
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