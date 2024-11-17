中探針Q3本業轉盈 明年半導體產品看俏

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-17 10:10

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中探針 (6217-TW) 第三季虧損 0.22 元，不過，本業已開始由虧轉盈、獲利 597 萬元，主要受惠產品策略調整得宜、經營績效逐步改善，展望後市，中探針看好，明年在半導體布局開花結果下，各項新產品線成長可期。

總經理馮明欽指出，公司耕耘半導體的高功率老化測試，功率由 2023 年 500 瓦提升到 2024 年 800 瓦，未來 2025 年則提升到 1200 瓦，可全面應用在 AI 晶片、車用功率元件晶片及高速通訊晶片上。

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此外，測試探針也成功導入半導體代工大廠及 IC 設計大廠，看好 2025 年半導體整體營收成長幅度將明顯於優於過去平均，公司也積極布局 AI PC 領域，新產品業務觸角延伸至鋁鎂合金機殼，陸續應用於客戶新機種，明年將新增一項產品線貢獻營收。