青島啤酒(00168-HK)與復星國際(00656-HK)就啤酒業務建立戰略合作關系

青島啤酒(00168-HK)公布，公司與公司主要股東復星國際(根據公開信息，間接通過其旗下所控製的五家實體合計持有公司H股243,108,236股，約佔公司已發行股份總數的比例為17.99%)於2018年6月14日簽署了《戰略合作框架協議》，就公司的啤酒業務建立戰略合作關系。

復星國際承諾，除公司書面同意以外，在任何情況下復星國際或者復星國際連同其一緻行動人士在公司的持股比例均不得超過屆時公司已發行股份總數的19.99%。

若復星國際所持有公司的股份數量低於公司已發行總股份數量的8%，復星國際應及時通知公司，併促使復星國際提名的董事和監事向公司董事會或監事會遞交辭職書。該協議於復星國際持股比例達緻上述情形以及其提名的相關董事及監事辭職後終止。

公告稱，公司將利用復星國際在混合所有製改革、國際化、戰略投資和産業運營及用戶端等各方面資源，旨在加快推動公司抓住新時代的戰略機遇期，獲得新時代發展的新動能，併實現可持續和高質量的增長，打造代表中華民族驕傲的、具備全球競爭力的國際化大公司。

董事會認為，公司與復星國際簽訂《戰略合作框架協議》，將結合雙方的資源，發展青島啤酒品牌，增強公司的核心競爭力，符合公司的發展戰略。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)