金價升7美元 創一個月新高

歐洲央行決定今年底結束量化寬鬆措施，連同美國聯儲局前一天的加息舉措，市場憧憬通脹升勢未完，外圍金價受到追捧，升至一個月來最高。

紐約8月期金升7美元或0.5%，收市報每盎斯1308.30美元，是活躍月份價格自5月14日以來最高。

傳統上與金價走勢相反的美元滙價，周四扳升1.1%至94.708。前一天，聯儲局公布加息，而周四較早時，歐央行宣布退市決定。GoldCore研究部主管Mark O’Byrne表示，兩件事均屬意料之內，同樣吸引資金流向美元資產，也同樣顯示對經濟增長前景有信心，以及通脹升勢不會回落，也對金價有支持作用，令到兩款投資工具罕有地同步上升。

Gold Newsletter編輯Brien Lundin認為，美滙升勢只是短時間，是受到歐央行決定影響，很快便會再度回落，反而金價有持續上升動力。不過，GoldSeek.com總裁Peter Spina相信，聯儲局將持續加息，不利金價。

7月期銀升1.6%，收市報每盎斯17.262美元。

來源：信報

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