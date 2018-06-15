安踏(02020-HK)澄清GMT對公司財務表現猜測具誤導性

沽空機構近日接連出手，繼新秀麗(01910-HK)、美國上市的教育股TAL Education相繼遭到狙擊後，內地體育用品股亦成為目標。安踏體育(02020-HK)公布，董事會注意到本周二由GMT Research Limited刊發的市場研究報告含有若干關於集團財務表現的猜測。董事會強烈否認有關猜測，認為並不準確及具誤導性。公司正徵求法律意見，並保留採取法律行動的權利。

公告提到，除上文所述，董事會確認並不知悉其他任何必須公佈以避免公司證券出現虛假市場情況的信息，或根據證券及期貨條例須予披露的任何內幕消息。

在6月12日研究機構GMT發報告提及中國多家體育品牌股，當中提及自2005年以來16家中國體育用品公司中，已經有9家被證實是騙子，全部來自福建。其餘7家公司中，包括安踏(02020-HK)、特步(01368-HK)和361度(01361-HK)等，盈利能力遠比海外龍頭Nike等強勁，加上過往十多年來「16間體育股9間被揭發造假」，故建議沽售或避開上述3隻股份。

GMT形容安踏估值過高，給予目標價10元，安踏昨收報45.15元，意味潛在跌幅近80%。值得一提的是，GMT Research獲證監會批出4號牌(就證券提供意見牌照)，由前野村及里昂分析員成立，曾狙擊北控水務(00371-HK)、國藥(01099-HK)。

安踏體育收市報45.15元，下跌3.85%。

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