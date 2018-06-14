遠大醫藥(00512-HK)擬与CDH Genetech收購治療腫瘤産品生産企業

遠大醫藥(00512-HK)公告稱，於2018年5月21日，CDH Genetech向Sirtex提交了一項具約束力的要約，以協議收購形式收購Sirtex的 100%股份。

2018年6月14日，Sirtex、CDH Genetech和公司訂立具約束力的協議收購契約，CDH Genetech和公司將會一併認購100%Sirtex股份。收購事項將按照Corporations Act第5.1部的協議收購形式以每股Sirtex股份澳幣 33.60元(減去每股Sirtex股份最多澳幣0.3元的準許股息)的現金價格執行，代價1,900,204,387澳元。

公司及 CDH Genetech將會成立投標名義公司，以根據協議收購契約提名用作收購Sirtex股份。在投標名義公司成立後，預期公司將持有49%投標名義公司的已發行股本，而CDH Genetech將持有51%該投標名義公司的已發行股本。

Sirtex是一家全球性生命科學公司，開發和提供有效的腫瘤治療産品。其主要産品SIR-Spheres Y-90採用了新型小顆粒技術將放射物直接傳送到受影響的肝組織。SIR-Spheres Y-90樹脂微球是一種永久性單次使用植入式醫療産品，附有具放射性的钇-90物質，用作治療一期和二期肝腫瘤。

本次收購Sirtex將為集團進入介入腫瘤學領域帶來重大良好機會。公司及CDH Genetech希望進一步深入發展 Sirtex之現有全球業務，尤其是開拓SIRSpheres Y-90樹脂微球産品在中國市場的巨大潛力。

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