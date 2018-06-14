銀保監會官員：P2P網貸備案年内或難完成

原本定於2018年6月底前完成的P2P網絡借貸備案工作已延期。對於備案工作是否有望在年内完成，中國銀行保險監督管理委員會普惠金融部主任李均鋒在14日舉辦的第十屆陸家嘴論壇間隙對上證報記者表示：“我們繼續進一步做工作，年内還不行，還得繼續加把力。”

經過這一輪P2P網貸平台清理和互聯網金融風險整治，“到底市場上的P2P可以留下來多少說不準。”論壇上，李均鋒提出了對於當前P2P市場的判斷，“第一，P2P網絡借貸必須定位於信息中介撮合的定位，不能把P2P搞成信用中心，不能搞資金池，搞自融，一定要是純粹的信息中介。”

他表示，按照這個定位，當前市場上的P2P，還需要一段時間去去僞存精。“我們還需要通過一段時間的觀察整治，才能夠發現到底這個市場上誰是我們定義的真正做信息、撮合中介的一類機構。”

去年底，P2P網貸風險專項整治工作領導小組辦公室下發《關於做好P2P網絡借貸風險專項整治整改驗收工作的通知》，要求分階段完成整改驗收以及後續備案登記工作。

來源：上證報APP·中國證券網

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