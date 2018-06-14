長實10億英鎊收購倫敦物業 回報率高中環中心一倍

長江實業(01113-HK)收購英國倫敦 5 Broadgate 物業，交易收購價英鎊 10 億元，物業由長江實業全資擁有。

5 Broadgate 物業座落於倫敦市 Liverpool Street 火車站及地鐵站毗鄰，是一幢建築面積約一百二十萬平方呎的簇新甲級寫字樓。物業自 2015 年落成後由 UBS 承租作為英國總部，租約年期至 2035 年。

負責是項收購的長江實業執行委員會成員馬勵志指出：「5 Broadgate 物業能帶來固定收入及可觀回報，正好反映我們現時之投資策略。與長江實業今年較早時出售的中環中心相比，5 Broadgate 物業的呎價僅及中環中心三分之一。我們運用出售中環中心所得的四分之一金額，購入 5 Broadgate 物業，每年可得租金收入接近中環中心的一半。以這兩座物業之成交價計算，5 Broadgate 物業的租金回報率較中環中心高接近 1 倍。如有適當機遇，我們會貫徹有關策略，繼續出售低回報項目，同時購入可提供較高回報的長期固定收入項目。」

呎價: 5 Broadgate 物業的呎價僅及中環中心三分之一

成交價: 5 Broadgate 物業的收購價為中環中心售價的四分之一

年租金收入: 5 Broadgate 物業的每年租金收入接近中環中心的一半

租金回報率: 以成交價計算，5 Broadgate 物業的租金回報率較中環中心高接近 1 倍

「長江實業之手頭現金充裕，我們會繼續於現有市場如香港、中國內地、新加坡、英國、歐洲、澳洲及加拿大，以及其他地區與國家，積極物色符合我們嚴謹投資準則的地產、基建及其他行業投資項目。」

長江實業執行董事鍾慎強表示 : 「長江實業一直以房地產發展為核心業務，於香港及內地擁有多個項目。近期我們對中央政府倡導的租賃住宅發展模式深感興趣，正於內地積極物色地產項目，希望能在配合相關政策要求與發展目標的前提下，大力參與長期租賃住宅市場的發展。」

截至 2018 年 5 月上旬，長江實業連同持有權益之房地產投資信託基金，在全球合共擁有約1 .433億平方呎之可開發土地儲備及投資與酒店物業，當中包括寫字樓、零售、工業、酒店及服務式住宅。目前，長江實業於香港及內地之可開發土地儲備及投資與酒店物業合共約 1.366 億平方呎，是於香港及內地擁有最多可開發土地儲備及投資物業與酒店的香港發展商之一。

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