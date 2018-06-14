美升息態度轉鷹 外資大砍144億元今年第8大量 電金權值全遭賣

台股今 (14) 日遭遇美國升息態度轉鷹派，終場大跌 159.23 點，以 11013.98 點作收，險守 11000 點大關。三大法人部分，外資及陸資大舉賣超 144.36 億元，外資自營商買超 0.7 億元，投信賣超 7.96 億元，自營商自行賣超 3.25 億元，自營商避險賣超 10.69 億元，合計賣超 166.26 億元。外資今天賣超金額為今年第 8 大，電子三雄及富邦金、國泰金，全遭外資大賣。

期貨部分，三大法人則是全面轉空，外資大舉減碼多單 5958 口，淨部位多單降到 43611 口；投信加碼空單 569 口，淨部位空單來到 25687 口；自營商加碼空單 340 口，淨部位空單來到 5260 口，合計三大法人減碼多單 6867 口，淨部位多單為 12664 口。

外資今天賣壓集中在電金權值股，其中金融股更是主要重災區，包括元大金、台新金、玉山金、中信金、開發金等，賣超都超過 10000 張，兆豐金、富邦金、合庫金、華南金、第一金、國泰金、永豐金、新光金及國票金等，也均遭外資賣超。

電子三雄部分，台積電、鴻海及大立光也同是外資賣超標的，其中外資賣超台積電創 6 月以來新高，賣超鴻海張數更是 5 月 3 日以來新高，賣超大立光剛樹也是 3 月 26 日以來新高。

另外華邦電、仁寶、群創、廣達、中華電、亞太電、光寶科、旺宏、緯創、台達電、宏碁、和碩等，外資賣超張數也均超過 2000 張。

ETF 部分，外資則是終止連續 6 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是轉為賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 2 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名聯電，買超張數 18702 張，第 2 名華通，買超張數 11189 張，第 3 名中環，買超張數 9229 張，第 4 名至上，買超 4400 張，第 5 名華晶科，買超 3888 張。

外資集中市場賣超第 1 名為元大金，賣超張數 27545 張，第 2 名華邦電，賣超 19060 張，第 3 名鴻海，賣超 18390 張，第 4 名台新金，賣超 16141 張，第 5 名玉山金，賣超 14106 張。6 到 10 名依序為，中信金，賣超 14010 張；中鋼，賣超 11093 張；台積電，賣超 10614 張；開發金，賣超 10239 張；兆豐金，賣超 9475 張。

法人表示，外資今日又出現逾百億元賣超，雖僅是今年第 8 大，但仍讓市場有所擔心，值得觀察的是，今天金融股全部遭外資賣超，不排除外資預期台灣不會升息，將使台美利差擴大，因此資金有持續回流美國壓力，整體來看，明天美國又將公布美中貿易戰關稅名單，恐又是另一個變數。