〈台塑化股東會〉董座陳寶郎：Q3油價估每桶70美元 Q4下探66美元

台塑四寶股東會今 (14) 日由台塑化 (6505-TW) 打頭陣，談及油價走勢，台塑化董事長陳寶郎表示，預估第 3 季原油價格將會降至每桶 70 美元，第 4 季則會繼續向下修正，可能跌至每桶平均 66 美元，全年平均油價則會落在每桶 70 美元，較去年略為高出 5 美元。

陳寶郎表示，近期在油品需求旺季帶動下，油價高檔持穩，另一方面，美國制裁伊朗與委內瑞拉政經局勢動盪等因素，加上北海油田進行年度大修，使原油產量大幅減少，使油價持續高檔不下。

不過，陳寶郎指出，下半年受到貿易戰問題影響，將使全球經濟成長力道趨緩，影響油品需求，他並預估，第 3 季原油價格將會降至每桶 70 美元，第 4 季則會繼續向下修正，可能跌破 70 元大關，來到每桶平均 66 美元。

以全年油價平均來看，陳寶郎表示，上半年國際油價大漲，與下半年相對下修的價格平均之下，全年平均油價將會落在每桶 70 美元，比去年略為高出 5 美元。

台塑化今日股東會通過配發每股現金股利 6.3 元，此為歷年來配息次高，股東會也通過由台北市前財政局長李述德擔任新任獨董，而由於其先前因大巨蛋案遭到檢方起訴，格外引起外界關注，但陳寶郎表示，李述德經驗豐富，看重其財務專業背景，且目前大巨蛋案僅是起訴階段，正式判決還未出爐，一切都符合法規。