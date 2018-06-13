三大法人賣超5.9億元 外資重關愛電子三雄 台積電獲大買

台股今 (13) 日資金大幅輪動，晶圓雙雄台積電及聯電攜手股王大立光強勢反攻，終場上漲 28.42 點，以 11173.21 點作收。三大法人部分，外資及陸資買超 0.32 億元，外資自營商買超 0.62 億元，投信賣超 12.21 億元，自營商自營買超 2.75 億元，自營商避險買超 3.22 億元，合計賣超 5.91 億元。外資重新加碼電子三雄，其中台積電獲外資近 2 個月單日買超新高。

期貨部分，三大法人土洋對作，外資續小幅減碼多單 642 口，淨部位多單跌破 5 萬口，來到 49569 口；投信回補空單 13 口，淨部位空單來到 25118 口；自營商回補空單 1025 口，淨部位空單來到 4967 口，合計三大法人加碼多單 642 口，淨部位多單為 19484 口。

外資今天終於同步加碼電子三雄，其中外資中止對台積電的連續 3 天賣超，鴻海也獲外資連續 2 天買超，至於股王大立光也獲外資加碼。同時外資買盤也加速回流電子股，包括華通、群創、嘉聯益、彩晶、錸德、達方、佳凌、玉晶光、華晶科等，外資買盤都超過 1500 張。

至於外資則持續偏空金融股，其中玉山金、第一金、元大金、合庫金、華南金、國泰金、富邦金等都見到外資賣超。

ETF 部分，外資對台灣 50 連續 6 天買超；至於台灣 50 正 2，外資則是中止連續 3 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是中止連續 3 天買超。

外資集中市場買超第 1 名華通，買超張數 9784 張，第 2 名群創，買超張數 7324 張，第 3 名台積電，買超 7264 張，第 4 名新光金，買超 6273 張，第 5 名台泥，買超 5905 張。

外資集中市場賣超第 1 名為元大台灣 50 反 1，賣超張數 17461 張，第 2 名友達，賣超 11112 張，第 3 名華邦電，賣超 7902 張，第 4 名玉山金，賣超 7083 張，第 5 名富邦 VIX，賣超 6702 張。

法人表示，外資今日又轉為買超，儘管買超金額才 0.32 億元，但是電子三雄重新獲得外資買超，尤其台積電更是外資主要買超標的，另外看空的台灣 50 反 1，外資也中止買超，顯示外資心態稍微轉多，不過目前觀察指標還是美國升息動作，一旦升息幅度及次數高於預期，不排除外資恐繼續將資金轉回美國。