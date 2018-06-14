499衝擊來客數大降 神腦提方案增加黏著度

神腦 (2450-TW) 總裁林保雍今 (14) 日坦言，499 吃到飽方案已造成來客數明顯減少，估計至少 2-3 個月將受到衝擊，為了增加高資費用戶的黏著度，已向中華電 (2412-TW) 提案建議推出尊榮方案，滿足忠實客戶需求。

林保雍透露，499 造成來客數大減，但對未來 2-3 個月的營運衝擊還要觀察，因此建議針對高資費用戶推出尊榮方案補救，另外，申辦 499 的用戶未來也將有換機需求，需要持續接觸，爭取服務的機會；在 O2O 布局上，他說，這是新的商業模式，今年將持續發展，預計 7 月進行新零售通路招商。

針對台灣手機市場，神腦營運長單紹棣指出，今年第 1 季台灣手機銷量年減逾 10%，第 2 季受 499 吃到飽方案影響，恐怕也不樂觀，預估今年台灣手機銷量將年減 10-15%。

他表示，下半年電信業者應該會推出 3G 轉 4G 方案，可望有機會帶動萬元以下中低階手機的換機潮，加上今年新款 iPhone 預計在第 3 季發表，在蘋果新機上市前，非蘋的 Android 手機品牌也將有新機上市，可望拉升手機的銷量。

神腦去年合併營收 357.38 億元，歸屬於母公司業主淨利 8.23 億元，每股純益 3.3 元，今日股東會通過每股配發現金股利 3.25 元。