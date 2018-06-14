【港股解碼】美聯儲年內二度加息，對人民幣走勢影響甚微

受美國經濟持續向好、通脹數據連續觸及2％通脹目標的推動，及第一次加息後的充分預期，市場對年內美聯儲第二次加息可以說早已沒有了懸念。儘管如此，但在消息真正落地後，殺傷力還是非常強大的。

今日淩晨，備受全球投資者矚目的美聯儲宣佈，聯邦基金利率目標區間上調25個基點到1.75%至2%的水準，將超額準備金利率（IOER）提高20個基點，這是美聯儲自2015年以來第七次加息。

消息一出，美股三大指數齊刷刷下跌。截止收盤，道瓊斯指數下跌0.47%報收25201.20點；納斯達克指數下跌0.11%報收7695.7點；標普500指數下跌0.4%報收2775.63點。

此外，美股加息的消息對債市、黃金也都有所撼動。

加息利空股市

在資本市場，影響股價走勢的因素有很多，利率便是其中之一，且更為敏感和直接。從資金使用成本上講，高利率意味著企業融資成本提高，會造成利潤下降，進而引發運轉不暢、失業率增加等風險。而企業利潤的下降又會造成整體經濟走勢的萎靡，使國民收入水準下降，即人民可支配收入減少，直白來講，就是口袋中的錢少了。在這種情況下，人們心理上的即期和預期的投資和消費水準不斷回落，會產生一種不敢投資不敢消費的情緒，更願意將錢存在銀行。

對股市而言，本就是資金博弈的戰場，資金的流入流出都深刻影響這大盤的走勢，如果資金流出大於流入，意味著大盤“失血”，指數下跌的力量就比較強大。就好像今天美股三大指數走勢，處於對加息造成資金流入減少的恐慌，紛紛下挫。而A股受週邊市場影響也難以振作，截至今日收盤，滬指收報3044.16點，跌0.18%，成交額1476億元；深圳成指收報10084.18點，跌0.76%，成交額1698億元，兩市賺錢效應較差。

A股上證指數

A股深證成指

加息利好債市

對債市而言，加息則是一個利好消息。

利率與債券價格呈反向變動關係。利率越高，債券價格越低，人們購買債券的成本就低。在這種情況下，人們對未來收益的預期較好，從而更加青睞於風險較小的債券投資。比如今天在美聯儲加息消息傳出後，美債價格急跌、收益率飆升。10年期美債收益率一度升破3%，創約兩周新高。

加息讓黃金價格承壓

所謂“盛世買古董、亂世買黃金”，黃金作為一種避險資產，往往在經濟不好的情況下更顯投資價值，而加息的背景卻是經濟過熱，本就不利於黃金投資；同時，加息意味著美元升值前景可期，資金將更傾向於流向美元，作為以美元計價的投資品，黃金價格勢必承壓。此次加息消息傳出後，美元一度跳漲，黃金價格大幅下挫就是例證。

對人民幣而言，由於人民幣走勢看美元行情，美元走勢又和美聯儲的政策息息相關，人民亦受影響。

美聯儲加息導致美元走強，人民幣對美元在一定程度上承壓，有資本外流風險。不過此次加息是市場預料之內的事，央行早前已做足準備，影響有限。

從去年開始，央行就開始了一系列嚴格的資本外流管制措施，比如對境外收購實施嚴格審查、對大額購匯，要求必須提供資金合法性來源；嚴令購匯不得用於境外投資證券、房產、購買保險等。這樣一來，資本外流的大多數通道已經被掐斷。

此外，短期來看，美聯儲加息會刺激美元上漲，人民幣兌換美元會有所下滑。但長期來看，影響甚小。究其原因，一方面央行實行穩健的貨幣政策，外匯儲備充裕，財政狀況良好，金融體系健康；另一方面，中國經濟平穩運行，可消化人民幣短期貶值風險；而目前人民幣已納入國際貨幣基金組織“特別提款權”貨幣籃子，和美元、歐元、日元、英鎊共同組成一籃子儲備貨幣決定，境外持有的人民幣資產逐步增加。另外，央行在6月初通過MLF向市場投放了4630億元，就是為對沖美聯儲加息做準備，以緩解因美元加息導致資金外流帶來市場資金緊缺問題。

作者：董虹

港股解碼，香港財華社王牌專欄，20年專注港股，金融名家齊聚，做最有深度的原創財經號。看完記得訂閱、評論、點贊哦。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)