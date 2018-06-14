南方航空(01055-HK)5月客運運力投入同比上升12.71%

南方航空(01055-HK)公布，2018年5月，集團客運運力投入(按可利用客公里計)同比上升12.71%，其中國内、地區、國際分别同比上升11.90%、14.43%、14.61%；旅客周轉量(按收入客公里計)同比上升12.69%，其中國内、地區、國際分别同比上升11.73%、13.40%、15.04%；客座率為80.79%，同比下降0.02個百分點，其中國内和地區同比下降0.12和0.67個百分點，國際同比上升0.30 個百分點。2018年5月1日起，本集團新增武漢-普吉-武漢航線(每周七班)；2018年5月30 日起，集團新增武漢-倫敦-武漢航線(每周三班)。
貨運方面，2018年5月貨運運力投入(按可利用噸公里-貨郵運計)同比上升7.84%；貨郵周轉量(按收入噸公里-貨郵運計)同比上升2.21%；貨郵載運率為53.08%，同比下降2.97個百分點。
2018年5月，集團引進飛機7架，包括2架A321，3架B737-800，1架B737-8MAX，1架B787-9；退租1架B737-800。截至2018年5月底，集團合計運營774架飛機。
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