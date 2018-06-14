5月主要經濟指標紛紛回落 經濟運行平穩但向好的基礎仍需鞏固

5月份工業生産平穩，但消費和固定資産投資等數據紛紛回落，表明經濟整體運行平穩，但持續向好基礎仍需進一步鞏固。

國家統計局14日公布數據顯示，5月份，全國規模以上工業增加值同比增長6.8%，增速比上月回落0.2個百分點;消費同比增長8.5%，增速比上月回落0.9個百分點;1-5月份，全國固定資産投資同比增長6.1%，增速比1-4月份回落0.9個百分點。

據中國證券網消息，國家統計局新聞發言人毛盛勇在14日召開的新聞發布會上表示，總的來看，5月份國民經濟運行繼續保持穩中有進、穩中向好的發展態勢。但也要看到，外部環境不穩定不確定性有所增加，國内發展不平衡不充分問題仍較突出，經濟持續向好基礎仍需進一步鞏固。

從投資來看，1-5月份，民間投資增長8.1%，比1-4月份回落0.3個百分點;房地産開發投資增長10.2%，增速比1-4月份回落0.1個百分點。製造業投資成為唯一的亮點，製造業投資增長5.2%，比1-4月份加快0.4個百分點。

毛盛勇強調，雖然反映需求的指標，比如固定資産投資、社會消費品零售總額增長速度有所放緩，但綜合生産指標、效益指標、結構指標、民生指標來看，當前我國經濟總體平穩、穩中向好發展態勢在持續。

以結構指標為例，從工業内部結構來看，1-5月份高技術製造業增加值增長12%，裝備製造業增長9.3%，繼續保持較快增長勢頭。

從就業來看，5月份全國城鎮調查失業率為4.8%，比上月、比上年同月均下降0.1個百分點。

國務院發展研究中心研究員張立群表示，盡管5月部分經濟指標出現波動，但就業向好，物價溫和，工業生産及效益平穩，經濟平穩運行的態勢併未改變。

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