長三角一體化發展三年“路線圖”預計很快公布

據上證報6月14日消息，長三角一體化發展正面臨新機遇。作為長三角地區的集體行動綱領，《長三角地區一體化發展三年行動計劃(2018-2020年)》即將出爐，其中明確提出要加快布局城際軌道交通、優化長三角機場群，5G協同布局先行試用。而從各地披露的項目進展看，一批重大基建項目也在加速推進中。

一批配套的專項規劃正在編製。比如，已經啓動長三角區域城際鐵路網規劃編製，擬在汽車、集成電路、人工智能、智慧城市等重點領域形成若幹專項行動。

據悉，浙江嘉興已與上海松江區、金山區、青浦區編製一體化發展三年行動計劃，將於6月20日發布。目前，通蘇嘉甬鐵路基本線型已確定，滬乍杭鐵路前期工作正在加快推進。城際通勤方面，將重點推進嘉興至上海松江城際軌道建設。此前，長三角地區主要領導座談會在滬舉行，形成了豐碩成果，吹響了推動更高質量一體化發展的“集結號”。

在産業方面，長三角一體化發展將重點瞄準數字經濟。按照《長三角地區合作近期工作要點》，三省一市要積極謀劃製定5G先試先用行動，在長三角率先布局5G網絡建設，開展綜合應用示範，以新一代信息基礎設施建設引領長三角數字經濟發展。此外，還將共同推動雲計算、大數據、物聯網、人工智能等技術創新。

上市公司中，機構建議關註上海機場(600009-CN)、光大嘉寶(600622-CN) 等。

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