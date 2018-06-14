國常會：部署實施藍天保衛戰三年行動計劃 持續改善空氣質量

據中國政府網消息，國務院6月13日召開常務會議，部署實施藍天保衛戰三年行動計劃，持續改善空氣質量。會議指出，在“大氣十條”目標如期實現、空氣質量總體改善的基礎上，以京津冀及周邊地區和長三角地區等重點區域為主戰場，通過3年努力進一步明顯降低細顆粒物濃度，明顯減少重污染天數。

業内人士表示，大氣污染治理將在“十三五”時期帶來近萬億市場空間，併將打開環境監測、電力超低排放、非電領域排放改造、汽車尾氣治理等領域市場空間。

上市公司方面，德創環保(603177-CN)是中國煙氣治理領域的綜合服務商，是國内少數既能夠生産脫硫設備、蜂窩和平板式脫硝催化劑、濕式靜電除塵器等關鍵産品，又能夠提供煙氣治理工程服務的高新技術企業。龍蟠科技(603906-CN)已形成集潤滑油、 發動機冷卻液、柴油發動機尾氣處理液、車用養護品等於一體的車用環保精細化學品的産品體系，産品廣泛應用於汽車整車製造、汽車後市場、工程機械等領域。

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