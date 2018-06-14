大和：若長實年底完成收購APA 明年淨利潤升11% 淨負債率增至27%

李澤鉅於 5 月 10 日正式接掌長和系後，首度出擊進行大型海外併購。長實 (1113-HK) 夥長建 (1038-HK) 及電能 (0006-HK) 昨(13)日齊公佈，合組財團擬以港幣 770 億元收購澳洲天然氣管道公司 APA(APA-AU)。大和證券指出，假設收購 APA 交易今年底完成，長建 2019 年度淨利潤可以上升 11%，淨負債率則由今年底的 15%，增至 27%。

長實昨跌 0.824% 收報港幣 66.2 元，長建跌 0.252% 收報港幣 59.35 元，電能升 0.269% 收報港幣 55.95 元。

長實股價

這次交易提出以現金收購 APA，每股 11 澳元 (約港幣 65.49 元)，較上一交易日收盤有 33% 溢價，總代價約 130 億澳元 (約港幣 770 億元)。收購需要財團內各間公司的股東批准，如果未能達成此條件，長實會獨自完成收購。

資料顯示，截至 2017 年年底，長實的銀行結存及定期存款達港幣 549 億元，負債淨額與總資本淨額比率約為 5.2%。

APA 將容許派發今年 6 月底止年度股息 0.24 澳元，並且會出售部分業務如 Goldfields Gas Pipeline 等多個項目。交易須經過長實股東會、澳洲外國投資審查委員會、競爭及消費者委員會審批。若按長建過往歷來多宗海外併購計算，這次交易更為長建歷來最大宗的收購。

APA 是澳洲基礎設施企業，目前 APA 集團主要在當地經營 15148 公里輸送管道、逾 28600 公里氣體輸送網絡、140 萬氣體用戶、585 兆瓦發電及 244 公里高伏特電力輸送網業務，覆蓋全澳洲，雖然截至 2017 年底止中期純利按年跌 11.3%，但仍達 1.24 億澳元 (約港幣 7.38 億元)

受到收購消息刺激，APA 昨股價大漲 20.9% 至 10 澳元，最高一度見 10.29 澳元，為公司上市以來股價新高。

長建在澳洲投資的基建數目僅次於英國，計及上年以港幣 431 億元收購的澳洲能源企 DUET Group，長建於澳洲現擁 6 個項目，業務涵蓋天然氣、電商等，收購 APA 將助長建進一步擴大在澳洲的版圖。不過，長建於 2016 年擬夥拍國家電網競投澳洲新南威爾士州電網公司 Ausgrid 的 50% 股權，結果遭澳洲政府以國家安全理由否決。

大和證券昨日發表報告稱，假設收購 APA 交易今年底完成，長建 2019 年度淨利潤可以上升 11%，淨負債率則由今年底的 15%，增至 27%。大和估計長建發行新股以完成收購的可能較低，反而可能發行 8 億美元永久證券提供資金，以降低淨負債比至 21%。

報告指出，與長建現有資產具協同效應者，包括 Australian Gas Networks，以及 2017 年收購 Duet 獲得的 Dampier Bunbury Pipeline、DBP Development 和 Multinet Gas。

不過，反壟斷法可能是一個障礙，長建可能要出售部分 APA 資產來完成交易，預計長建將出售 APA 在 Goldfields Pipeline、Parmelia Gas Pipeline 及 Mondarra Gas Storage Facility 中的部分股份，以獲得澳洲競爭及消費者委員會 (ACCC) 的批准。