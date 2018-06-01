李澤鉅：屈臣氏今年新開1300間店 暫未考慮是否將其上市

長和 (0001-HK) 旗下屈臣氏集團於長江中心的地庫開設全新購物概念店 CKC18，正式上任長和主席兼集團聯席董事總經理的李澤鉅罕見出席昨天的開幕儀式，他表示，屈臣氏已在全球開設 1.43 萬間店鋪，今年將再增 1300 間，，香港占約 70 間，惟暫未考慮會否將屈臣氏上市。。

長和今 (1) 日股價震盪，截至 10:00，報港幣 89 元，或 + 0.508%。

圖：新浪財經

《星島日報》引述屈臣氏董事總經理黎啟明表示，香港零售環境競爭激烈，未來電商及實體店將同步發展，年內計畫開店約 70 間，在本地消費意欲及訪港旅客數字均上升的情況下，看好下半年的零售市道。

黎啟明認為，無人店是零售的大趨勢，集團在全球業務的科技投資數以億元計，而現時電子支付技術的認受性高，遊客區的分店約 3 成顧客選用電子支付，民生區則為 15%。他坦言，引入新科技的開支增加營運成本的壓力，但不會因而加價。

黎啟明提到，CKC18 由屈臣氏同事構思，而李澤鉅則提供場地，他認為李澤鉅跟前主席李嘉誠一樣，願意接受新概念，推動該公司業務發展。

黎啟明指出，CKC18 是全新購物概念店，面積逾 2.6 萬平方呎，設有環球美食專區 food le parc、美妝及健康專區 WatsonsLab、電玩潮流區 TechLife by FORTRESS、美酒區 Bar 0001 by Watson's Wine，為顧客帶來新購物體驗。

CKC18 也是第一個試點，未來視乎地點及環境而考慮會否再開設類似的概念店，但黎啟明未透露 CKC18 涉及的投資額，認為難以與其他屈臣氏分店作比較。