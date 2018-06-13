國務院確定進一步擴大進口措施 支持跨境電商等新業態發展

國務院總理李克強6月13日主持召開國務院常務會議，確定進一步擴大進口的措施，促進調結構惠民生和外貿平衡發展。

為推進互利共赢開放戰略、維護自由貿易，在穩定出口的同時進一步擴大進口，倒逼國内産業改造提升，更好滿足群眾多樣化需求，會議確定，適應消費升級和供給提質需要，支持關系民生的日用消費品、醫藥和康復、養老護理等設備進口，落實降低部分商品進口稅率措施，減少中間流通環節，清理不合理加價，讓群眾切實感受到降稅帶來的好處。大力發展新興服務貿易，促進研發設計、物流、咨詢服務、節能環保等生産性服務進口。完善免稅店政策，擴大免稅品進口。增加有助於轉型發展的技術裝備進口。

會議要求，要優化進口通關流程，開展海關“經認證的經營者”(AEO)國際互認，提高進口貿易便利化水平。清理進口環節不合理管理措施和收費。創新進口貿易方式，支持跨境電商等新業態發展。加強外貿誠信體系建設和知識産權保護。促進對外貿易和對外投資有效互動。

來源：證券時報APP

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