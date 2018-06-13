中國首列商用中速磁浮列車下線 無人駕駛商用磁浮列車明年可期

擁有完全自主知識産權的中國首列商用磁浮2.0版列車13日在中國中車株洲電力機車有限公司正式下線。列車設計時速每小時160公里，採用三節編組，最大載客500人。

作為中國首個自主化商用磁浮項目，2016年5月6日，時速100公里每小時的長沙磁浮快線列車上線運營，迄今已安全運營超過170萬公里，載客近600萬人次，被業界稱為中國商用磁浮1.0版列車。

本次下線的2.0版列車外型以海豚為設計靈感，較1.0版牽引功率提升30%，懸浮能力提升6噸，採用了大量新結構和新材料實現輕量化設計，載客量由363人提升至500人。

至此，中國掌握了商用磁浮列車系統集成技術與關鍵核心技術，擁有了不同類型磁浮列車的生産製造平台;建立了從技術研發、生産製造、試驗驗證到商業運營的完全自主知識産權商用磁浮體系。

據了解，磁浮列車需要的1萬餘個零部件，90%以上可以在湖南省内完成研發、生産和採購，得益於産業鏈同步創新的集群優勢，試驗用車到商用車的過程被大大縮短。

中國工程院院士劉友梅透露，今年5月底，“十三五”國家重點研發課題“時速200公里磁浮交通系統關鍵技術研究”方案已通過業内評審，無人駕駛、感應供電的商用磁浮3.0版列車有望明年下線。

運行無摩擦、無振動、噪音低;車輛採用抱軌設計，無脫軌風險;環境適應性強;綜合造價約為地鐵三分之一……磁浮列車正以其獨特的優勢成為眾多城市關註的焦點。目前，中國約30個城市正在實施或計劃上馬磁浮項目，時速120至160千米的磁浮列車適用於中心城市到衛星城之間的交通，應用前景廣闊。

來源：中國新聞網

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