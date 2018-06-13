【亞洲投顧】資金輪動，漲多股不要追

◆盤勢分析

今天大盤量平上漲，OTC 回測較深，不過還是多方控盤，現在一樣觀察不要帶量跌破短線支撐 11054 點，還是多方趨勢，不用預設立場或高點。操作就是要有節奏有系統，不要隨著消息逐流。資金輪動，短線漲幅高達 20-30％的個股都不要隨便追價，容易整理，不過要觀察整理狀況，籌碼穩定的話就要特別留意，當然，資金轉進低位階的族群最好，例如，五月初就提醒大家的光學族群，3008 大立光，3406 玉晶光，3059 華晶科，4976 佳凌，近期就噴出了；這兩天還有低位階族群要轉強，獲利一波接著一波，快點跟上，龍哥持續佈局新寶藏，大家不要一直錯過行情。

龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，以免擴大風險。龍哥先前提醒大家被動元件和矽晶圓快速回測，產業面還是穩定，拉回可以注意 2492 華新科，3016 嘉晶，6182 合晶，每檔都是大獲利；2481 強茂，四月中就開始預告和操作，先前獲利將近 20% 之後，拉回後，龍哥再帶會員進場佈局，又獲利將近 20%，尊龍股票會員還多佈局 5425 台半，也是獲利將近 20%；龍哥五月初就說帶會員佈局百元股，就是 1536 和大，大漲創高；行情一波接著一波，大家有沒有獲利呢？低檔可以留意網通，光學，PCB 和銅箔基板，短打遊戲股。

今天外資期貨多單減少 642 口，自營商期貨空單減少 1025 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權偏多佈局，外資期貨多單連續減少，賣權增加，大盤整理，法人偏向中性佈局，還是要注意盤中洗盤。

【籌碼穩定的主力股】6213 聯茂，6274 台燿，2367 燿華，3037 欣興 3016 嘉晶，6182 合晶，5483 中美晶 3008 大立光，3406 玉晶光，3059 華晶科，4976 佳凌 1536 和大，2353 宏碁短打 6180 橘子，5478 智冠，3293 鈊象

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10566 點開始偏多操作，跌破 11054 點就停利出場；空方操作者帶量跌破 11054 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

