【華冠投顧】強勢族群(矽晶圓、被動元件、MOSFET…)兵荒馬亂中如何談笑用兵呢？

◆盤勢分析

焦點個股 : 6182 合晶、3016 嘉晶、4123 晟德、8086 宏捷科、3708 上緯投控

聯準會 (Fed) 利率決策會議在即，下半週還有歐洲央行 (ECB) 利率會議、美國公布徵收 25％關稅中國產品最終清單、端午連假效應... 等一連串變數，今日台股賣壓明顯加重，尤其集中在近期正乖離較大的內資強勢族群(例如被動元件、矽晶圓、MOSFET、AD 光碟... 等)，所幸多頭仍力守大盤十日線，藉由拉抬台積電、大立光等權值股並點火休息已久的生技、風電族群（3708 上緯投控、9958 世紀鋼、2208 台船、2013 中鋼構... 等）力抗空方，終場大盤 + 28 點但 OTC 指數 - 0.7% 收最低小破十日線。

今天大盤日 K 棒高點過昨高、低點不破昨低，已扭轉上週五以來的慣性，正常情況可定位為整理結束，但這裡比較複雜，首先是今天為週選擇權結算且又刻意拉抬權值王台積電，不能排除短線受到結算干擾的可能，其次是大盤雖然轉強但原先相對強勢的 OTC 指數反而轉弱，最後是拉抬現貨的同時四大期指逆價差同步擴大。綜合上述，台股短線多空訊號較為分歧，因此仍視為整理結構，至於能否維持強勢整理格局，可以昨日低點 11088 點作為觀察點，因為昨天大盤放量力守頸線與十日線，若多頭在下半週賣壓較重的情況下仍續守昨低，便可當作強勢整理，連假過後可望重回多方發球格局。

昨日提到矽晶圓族群指標股 3016 嘉晶漲停開開關、6182 合晶形成高檔帶量避雷針只是洗盤動作，但今天回檔仍請學員獲利出清，主要原因有三：(1) 上週已經歷過兩次洗盤動作，昨日順利創波段新高後再洗一次獲利了結賣壓可以接受，但連洗兩日就顯得控盤主力過於拖泥帶水；(2) 洗盤的原則是不能讓被甩轎出去的籌碼可以用同樣價格買回，今日合晶低點小幅跌破上週二開始洗盤時的高點，雖僅是小瑕疵但非最強勢個股所該為；(3) 台股當中也不乏過度洗盤導致人氣流失或不小心洗太深造成整理時間拉長的案例。

今天從 6182 合晶獲利的資金，直接切入一檔整理了一個月，今天放量突破糾結均線且低基期轉強的暑假概念股《饗食天堂》

今天除了切入剛冒出頭的主流外，上週預先進場卡位的持股也紛紛在原強勢主流走軟的當下開始旱地拔蔥，這幾檔個股都是 6/6「球來就打、強棒出擊」分享好股活動時推薦給大家的，就像昨天正式起漲的生技股 (功德圓滿)4123 晟德，今天輪到另一檔 (3D 感測股)8086 宏捷科放量創波段新高，關於這些個股如何動作，請大家到今天盤後影音觀看。

原主流「被動元件」族群今天同樣兵荒馬亂，但昇楷之前早已叮嚀這整個族群因基期偏高之故本就容易劇烈震盪，操作上儘量秉持「不追價，拉回量急縮再上車」之原則，之後設好移動停利即可，就像前天介紹給大家的電感上游材料廠 (越夜越瘋)8121 越峰便是依循這個原則動作，短短兩天，昨天鎖漲停，今日開盤獲利調節一半，算一算還是有不錯的獲利空間（更詳盡的操作撇步，同樣請看今天盤後影音）。目前整體被動元件族群仍未見高檔爆巨量或明顯盤頭現象，仍循著「族群大部隊沿著短均線前進，個股單兵進行輪漲」之模式行進，只是需要留意這個族群振幅較大且利多大致都已反應過，要像之前連續翻漲的機率漸漸降低。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

