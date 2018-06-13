【華冠投顧】林驛銘: 晶圓相雄與股王領軍，台股蠢蠢欲動要向高點挑戰!

美股漲跌互見，台股在重量級電子股晶圓雙雄以及股王帶領下，指數震盪上漲 28 點，以 11173 作收，成交量 1767 億元，價漲量縮格局。

台股今日聚焦在電子權值股晶圓雙雄台積電 (2330)，聯電(2303) 與股王大立光 (3008) 身上，台積電漲 3 元來到 232 元，聯電漲停板來到 18.5 元，大立光漲 290 元來到 4730 元。帶動電子股漲 0.61%，而金融股漲 0.25%，傳產股跌 0.32%，而 OTC 跌 0.7%，今日很多中小型股票，尤其是高基期族群與個股，漲多下跌，包括被動元件、矽晶圓、MOSFET、光碟等全面轉弱，出現獲利了結賣壓，其中被動元件國巨 (2327) 一度回測月線，最低來到 1055 元，其它光頡 (3624)，信昌電(6173) 股價跌停，禾伸堂 (3026)，奇力新(2456)，鈺邦(6449)、立隆電(2472)、凱美(5317) 等重挫走弱，不過國巨尾盤出現拉尾，終場僅小跌 5 元。矽晶圓中漢磊 (3707)，嘉晶(3016)，環球晶(6488)，合晶(6182) 等股價跌幅逾 4%。MOSFETE 概念股同樣出現創高後拉回，杰力 (5299)，尼克森(3317)，富鼎(8261) 等股價紅翻黑。光碟廠的錸德 (2349)，中環(2323) 雙雙跌停板。強勢族群轉向低基期以及一些跌深股票，包括風電族群上緯股 (3708)，永冠 KY(1589)，亞力(1514)，中鋼構(2013)，台船(2208)，世紀綱(9958) 等多檔漲停板。

台股在晶圓相雄轉強與股王準備創高之下，指數向前挺進，蠢蠢欲動要向 11270 高點挑戰! 不過族群開始出現輪動，操作建議: 避高基期族群個股，鎖定低基期起漲股。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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