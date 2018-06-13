社融增量減半 投行料內地債務違約增加

內地5月份社會融資增量大減，反映表外資產大為收縮，各項金融數據均遜預期，投行認為這顯示市場資金量大減，估計未來數月債務違約持續上升，內地經濟可能顯著下滑。

5月社會融資增量按月減51%，按年減28%，至7610億元(人民幣.下同)，遠低於市場預期的1.3萬元，主要原因是影子銀行規模大減4220億元，為單月最大跌幅，新增貸款遜預期，企業債券融資疲弱，5月僅430億元，因債務違約增加，企業債券市場需求大降。

花旗認為，5月影子銀行規模大減，反映當局監管政策收效，估計借貸疲弱在短期內仍然持續，當局支持銀行表內借貸，放寬配額限制，藉以把更多貸款納入表內，然而雖然信貸需求甚殷，但貸款增長並未跟上，因商業銀行不願/不能曾加借貸，原因包括：1)存款增長緩慢；2)債務違約/呆壞帳風險增加，以致風險胃納減少。

該行預期，政策銀行(四大國有銀行)在支持貸款增長方面將扮演重大角色，因其資金來源較充裕; 資本充足率較高令借貸限制小 ; 及較小商業考慮，估計將符合政策的頸目提供信貸，抵銷影子銀行收縮的影響。

花旗亦估計，進一步收緊借貸陸續有來，中小企將受影響。

麥格理料下半年經濟面臨逆風

麥格理估計，未來數月將債券違約將大增，今年下半年至2019年上半年經濟將面臨逆風。

該行稱，1月至5月銀行新增貸款雖略高於去年同期(7.1萬億Vs6.8萬億)，但遠不足抵銷表外借貸的大降。

1月至4月內地企業債券發行興旺，但5月幾停頓，因債券違約風險急升，5月企業債券發行大減430億元，1月至4 月則增加9160億元。該行又稱，5月內地M1及M2差距擴闊，表示企業資金進一步收緊。

雖然資金收緊損害經濟，但麥格理不認為政策放寬，因國民生產總值增長率仍於信貸增長，表示國債對比整體經濟比率仍不斷上升。該行更預測，美國聯儲局議息後，甚至將調高回購利率。

麥格理認為，投資市場甚至政策制定者，均低估去槓桿對實體經濟的影響。

來源：巴士的

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