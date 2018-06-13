【IPO追蹤】M17暫緩美國IPO 傳轉到日或港上市

由台灣歌手黃立成創辦，於美國時間6月6日在紐約證券交易所掛牌的M17 Entertainment今天宣布，因結算美國存託股票(ADS)相關問題，決定暫緩在紐約證券交易所上市計畫。

公司在紐交所敲鐘後，一筆交易都沒有完成，即暫緩在當地上市，傳聞將轉到日本或香港上市。

M17 Entertainment 當天敲鐘後，沒有完成任何交易，就因為傳出帳戶問題而暫停交易，原本預定在美國時間12日恢復，公司今日(13日)下午發出聲明表示，已獲得新一輪私人融資，並已暫緩其原計劃在紐約證券交易所的IPO。M17集團代表於7日在紐約證交所敲鐘象徵首次公開發行的影片也已撤下。

公司指，已獲得來自Infinity Venture Partners、Majuven、Convergence和Global Grand Capital等現有投資者和新投資者的3500萬美元私人資金，並表示資金能支持其業務和營運持續成長，並繼續在已開發亞洲區域的業務不斷成長。

業界盛傳，M17認為美國市場的估值偏低，可能轉往日本或香港上市。

創辦人黃立成在自己的社交網站上發文，寫下紐約證交所的歷史，「存在超過200年以上、上市公司數目超過2000家，卻只有1家公司上市和延遲發生在同一天。」更直批兩家承銷商。

M17集團7日宣布首次公開發行751.1萬股ADS定價為每股8美元，每股ADS代表8股A股普通股，相關存託股票預計。

來源：巴士的

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