美喆-KY與正大集團合作 共同開發中國、印度及東南亞三市場

美喆 - KY(8466) 今日舉辦法說，對法人說明該公司與泰國正大集團的合作計畫，雙方談定共同開發中國、東南亞及印度三個市場，擴大地材的市場占有率。美喆說，正大合作案從年初開始談起，原本定調是股權方面投資，但商談氣氛意外融洽，以致於連業務合作也加在內。



正大集團是泰國知名跨國企業，以農牧食品、商業零售、電信三大事業體為核心，同時橫跨包括金融、地產、製藥、機械加工等八個行業的多元化跨國企業，集團年總銷售額約 400~500 億美元，業務遍布約 20 個國家、員工總數超過 30 萬人。



正大集團在中國投資地產事業，業務面與美喆相關，該集團資金實力雄厚，轉投資事業包括日本伊藤忠商社、中信證券及平安保險等。



這麼大的公司為何看中美喆？美喆說，兩家具有互補作用，合作項目主要在於美喆自有品牌部分。



正大集團因而透過盤後鉅額交易，買入美喆約 8,000 張股票，占美喆 12% 股權，成為該公司的第二大股東。美喆表示，與正大集團的策略合作主要鎖定包括中國、東南亞以及印度等三個主要市場，該集團在東南亞布局頗深，未來也將成為美喆的代理商，有利於美喆擴大東南亞市場。



中國市場部分，美喆在中國自有品牌內銷通路，有工程通路，也有經銷通路及異業結盟通路，未來與正大的合作，將屬獨家產品、獨家銷售模式，成為美喆的代理商之一。



第三個要開發的市場，則是印度，雙方在中程發展計畫上，將共同開發印度市場。



美喆前五月累計營收 11.85 億元，年衰退 21.5%，法人分析，該公司營收衰退有多重不利因素之故，包括該公司美國客戶正在重整，歐洲客戶正在消化庫存，且消化進度不若預期，歐美市場今年有趨緩的現象，美喆將藉由正大合作之力，帶動該公司營收重回成長軌道。





