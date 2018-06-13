中國證監會：細化涉及兩地上市證券(A+H股)的查處通報和執法銜接機

據中國證監會13日消息，根據内地與香港資本市場跨境執法合作機製安排，中國證監會和香港證監會於6月11日召開了第六次執法合作工作會議，通報兩地近期執法工作進展情況，研究雙方加強線索發現、信息通報、執法協同、培訓交流的相關工作。

會議認為，加強内地和香港證券期貨執法合作是打擊跨境操縱市場等違法行為的重要機製，是維護兩地股票市場交易互聯互通機製平穩運行的重要保障，是促進内地與香港資本市場雙向開放與健康發展的重要基礎。2017年以來，按照依法全面從嚴監管的工作方針，兩地證監會在深化執法合作方面做了大量工作，開展各類跨境執法合作事項176件，在雙方執法合作框架及各方積極協助下，成功查辦了涉嫌利用滬港通賬戶操縱内地上市股票的典型案件。

會議通報了近期兩地執法合作情況，就進一步強化執法合作機製進行了深入探討。一是完善跨境違法違規線索發現機製，加大跨境操縱市場等違法線索的發現力度。二是細化涉及兩地上市證券(A+H股)的查處通報和執法銜接機製，做好信息溝通、調查協同、經驗總結等有關工作。三是強化兩地執法經驗交流和人員聯合培訓，為提升兩地執法人員跨境執法合作水平提供有力支持。

下一步，兩會將在《内地與香港股票市場交易互聯互通機製下中國證監會與香港證監會加強監管執法合作備忘錄》項下，繼續提高在市場監察、線索通報、協助調查等方面的合作水平，密切關註市場波動變化，密切關註跨境違法違規動向，密切關註兩地賬戶異常聯動，嚴厲打擊跨境操縱市場等違法行為，共同維護兩地資本市場健康穩定發展。

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