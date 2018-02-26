Zara母公司股價暴跌 昔日全球首富財富一夕縮水43億美元

ZARA 母公司 Inditex(IDX-SA) 股價暴跌逾 7% 的衝擊，在富比士（Forbes）全球富豪榜的身價一夕之間縮減 43 億美元，全球富豪排名落居第 7。

奧特加曾經在 2015 年 10 月和 2016 年 9 月超越微軟創辦人比爾蓋茲，成為當時的全球首富。不過，受到 Inditex 股價持續下跌的影響，Ortega 的財富持續縮水，全球富豪的排名節節後退。

在西班牙股市掛牌的 Inditex，上周五受到摩根大通調降目標價的影響，股價暴跌 7.03%，創下 2016 年 6 月以來最大單日跌幅，市值蒸發 59 億歐元（約 72 億美元），來到 779 億歐元，奧特加的財富跟著縮水，來到 678 億美元。

奧特加財富縮水至 678 億美元，全球富豪榜排名中落居第 7。（來源：富比士）

Zara 母公司 Inditex 股價單日暴跌逾 7%。

摩根大通在報告中指出，ZARA 頻繁打折、促銷活動，使得毛利率面臨「巨大壓力」，因此下調公司獲利預估 5%，同時將目標價由 38 歐元調降到 35.5 歐元，並認為 Inditex 2017 年第 4 季下半季的銷售放緩，衝擊上周五股價大跌。

Inditex 為奧特加 1975 年與前妻共同創辦，目前在全球擁有 7405 家門店，2017 年的銷售額為 233 億歐元（約 286 億美元）。不過，現年 81 歲的奧特加已於 2011 年辭去 Inditex 主席職位。

儘管調降 Inditex 的目標價，但摩根大通仍維持對該公司的「加碼」評等，並認為股價持續下跌，正是買進的好時機。

Inditex 預定 3 月 14 日公布財報，由於公司一半的銷售都是來自歐元區以外的國家和地區，歐元兌美元今年以來累計 2.5%，歐元走高恐怕也意味著對公司的獲利有著不利的影響。

Inditex 近年來將重心放在拓展全球線上市場，去年第 3 季度期間，Inditex 擴增 99 家門市，遠遠少於德銀預估的 131 家，顯示該公司對於實體店面的策略不再著重以量取勝。