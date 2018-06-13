台股盤後－晶圓雙雄攜手大立光 力抗綠油油電子小小兵 小漲28點作收

台股今 (13) 日資金大幅輪動，原本昨天強勢的電子小小兵，包括被動元件、矽晶圓、MOSFET、光碟等全面轉弱，反倒是晶圓雙雄台積電及聯電強勢反攻，加上股王大立光全場也維持 3% 以上的漲幅，聯電更爆出 35 萬張的巨量，支撐指數雖然一度翻黑，但多數時間仍在平盤之上，終場小漲 28.42 點，以 11173.21 點作收，成交值 1763.54 億元。

以中小型股為主的櫃買則是開高走低，儘管中場一度企圖拉回到平盤，但是仍不敵賣壓，終場下跌 1.12 點，以 157.87 點作收，跌破 5 日線，成交值 526.99 億元。

台股類股今天呈現漲略多於跌，其中漲幅最高的是光電類股，漲幅達 2.7%，水泥漲幅也超過 1%，半導體、電器電纜、鋼鐵、通信網路、其他電子、金融、貿易百貨、航運、觀光、汽車、塑膠、紡織等也均收紅。

至於逆勢下跌類股，則有油電燃氣、生醫、電機機械、食品、化學生醫、建材營造、橡膠、電腦設備、橡膠、資訊服務、玻陶、化學、電子零組件、電子通路、其他類等均收黑。

電子三雄走勢呈現兩強一平，其中股王大立光最為強勁，開盤就跳空站上 4600 元大關，並一路穩定走揚，尾盤再攻上 4700 元，半年來首度收復年線。台積電則是攜手聯電走揚，其中台積電中場過後漲幅擴大，尾盤攻上 230 元大關。聯電則是宣布將調漲 8 吋晶圓代工費 20%，也帶動元隆、世界、品安等漲逾 2%。

鴻海則是因為子公司工業富聯 (FII) 今天蜜月行情暫告一段落，股價未能拉出第 4 根漲停，也壓抑鴻海股價在平盤上下震盪。

至於昨天強勢的被動元件、矽晶圓、MOSFET 及光碟則是出現獲利了結賣壓，其中被動元件股后國巨一度回測月線，最低來到 1055 元，也壓抑興勤、奇力新、光頡、信昌電、佳邦、立隆電、凱美、立敦等走弱，不過國巨尾盤出現拉尾，終場僅小跌 5 元。

MOSFETE 概念股也出現拉回，僅大中相對抗跌，不過富鼎及尼克森均走弱。光碟股的中環及錸德更是雙雙亮燈跌停。另外矽晶圓族群則由嘉晶領跌，矽晶圓、中美晶及合晶等也均收黑。

至於風電也見到買盤回流，上緯投控、永冠 - KY、世紀鋼、中鋼構、亞力及台船均亮燈漲停。

分析師林孟漢表示，台股今天持續呈現高檔整理，不過跟之前不同的是，之前買盤多集中在中小型股，今天資金則是回流到電子權值股，但是並沒有改變盤勢的整理格局，整體來看，現在市場仍有觀望美國升息動作，以及下半年還會有幾次升息，如果下半年升息次數高於預期，不排除資金恐有加速回流美國的動作。