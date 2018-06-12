三大法人賣超30億元 外資高檔換股 買鴻海砍台積電、大立光

台股今 (12) 日因為全球市場都在觀望川金會，資金流向電子小小兵，終場小跌 4.44 點，以 11144.79 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 36.13 億元，外資自營商賣超 0.5 億元，投信買超 1.97 億元，自營商自營賣超 0.24 億元，自營商避險買超 4.09 億元，合計賣超 30.3 億元。外資操盤策略歧異，儘管買超鴻海，但是外資資金顯然自台積電、大立光及金融權值股流出。

期貨部分，三大法人多空互異，外資續小幅減碼多單 200 口，淨部位多單續降到 50212 口；投信加碼空單 101 口，淨部位空單來到 25131 口；自營商回補空單 353 口，淨部位空單來到 6362 口，合計三大法人加碼多單 52 口，淨部位多單為 18719 口。

外資今天對於電子三雄進行高檔換股，其中外資中止了對鴻海的連續 2 天賣超，但是對於台積電則是連 3 天賣超，股王大立光也又遭外資賣超。

電子股也因為外資偏空電子三雄，連帶包括聯電、華邦電、仁寶、緯創、友達、中環、盟立、亞太電、日月光投控、南亞科、奇力新、中華電、宏碁、健鼎、和碩等，均遭外資賣超逾 2000 張。

至於外資對於金融股也由多轉空，包括開發金、新光金、國泰金、第一金、富邦金、台新金、華南金、合庫金、中信金、國票金等也均遭賣超。

ETF 部分，外資對台灣 50 連續 5 天買超；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 3 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資今天也是連續 3 天買超。

外資集中市場買超第 1 名元大滬深 300 正 2，買超張數 21529 張，第 2 名群創，買超張數 12580 張，第 3 名華通，買超張數 8188 張，第 4 名威盛，買超 4769 張；第 5 名至上，買超 4407 張。

外資集中市場賣超第 1 名為華邦電，賣超張數 14625 張，第 2 名聯電，賣超 14351 張，第 3 名富邦 VIX，賣超 14013 張，第 4 名開發金，賣超 5942 張，第 5 名仁寶，賣超 5217 張。

法人表示，外資今日再度轉賣，比較不利的是，包括電子權值及金融股，外資操作態度都偏空，在川金會變數已經解除之際，本周下半周還有包括美國、歐盟及日本等升息決議，外資是否預期升息影響台股資金先行退場，是後續觀察重點。