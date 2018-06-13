阿里軟銀完成對印度電商Paytm4.45億美元註資

據印度媒體6月12日報道，目前Paytm Mall已獲得軟銀和阿里巴巴4.45億美元(約合人民幣28.5億元)註資的最後一筆款項。

4月份，Paytm Mall從軟銀集團和阿里巴巴集團旗下子公司阿里巴巴新加坡電子商務公司獲得了4.45億美元的融資。這一舉措將使Paytm更具財務實力，能夠與印度電商巨頭Flipkart和亞馬遜相較量。此次融資分四批進行，目前印度電商Paytm E-Commerce已獲得全部註資。6月6日，Paytm E-Commerce董事會批準向軟銀集團發行211293股股份，向阿里巴巴發行26412股股票。

在第四批融資後，軟銀集團持有Paytm E-Commerce公司21.1%的股份，阿里巴巴新加坡電子商務公司目前持有30.15%的股份，為最大股東。其他重要股東包括支付寶新加坡電子商務公司、賽富投資基金以及Paytm創始人維傑•沙爾馬(Vijay Shekhar Sharma)，分别持有15.9%、18.67%和9.66%的股份。

這筆資金對Paytm Mall的擴張業務意義重大，能夠使其在印度電子商務市場上與本土企業Flipkart和亞馬遜相競爭。雖然該行業仍處於初始階段，但分析師預計，在未來10多年内將增長至2000億美元(約合人民幣12808.6億元)。

來源：環球網

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